https://ria.ru/20210917/isteriya-1750614601.html

В Крыму назвали санкции Киева из-за выборов в регионе истерией

В Крыму назвали санкции Киева из-за выборов в регионе истерией - РИА Новости, 17.09.2021

В Крыму назвали санкции Киева из-за выборов в регионе истерией

Санкции Украины из-за голосования в Крыму никак не повлияют избирательный процесс в республике, заявил РИА Новости глава регионального избиркома Михаил Малышев. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T20:50

2021-09-17T20:50

2021-09-17T23:56

выборы в государственную думу

оон

севастополь

республика крым

владимир путин

госдума рф

выборы в государственную думу

михаил малышев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Санкции Украины из-за голосования в Крыму никак не повлияют избирательный процесс в республике, заявил РИА Новости глава регионального избиркома Михаил Малышев.Ранее украинский Совет национальной безопасности и обороны решил наложить ограничения на организаторов выборов в Госдуму в Крыму, а также "в Донбассе", хотя в ДНР и ЛНР нет избирательных участков.По его словам, крымчане привыкли к подобной политике украинских властей."Поэтому их санкции и заявления ни в коей степени не изменят нашей позиции", — заключил глава избиркома.СНБО ввел санкции против 53 членов территориальных избирательных комиссий, 33 кандидатов и семи должностных лиц — сотрудников ФСБ. При этом Киев пригрозил такими же мерами иностранным наблюдателям "в Крыму и Донбассе".На этой неделе Европарламент утвердил доклад, в котором предлагается ужесточить политику в отношении Москвы. В одной из поправок также предлагалось подготовиться к "непризнанию выборов" и ввести санкции против наблюдателей в Крыму. На полуострове такие призывы назвали проявлением двойных стандартов со стороны Запада.Единый день голосования на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Согласно решению ЦИК, дистанционное электронное голосование состоится в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.Как ранее отмечала в интервью РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова, жители Донбасса, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. Они также могут сделать это дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале "Госуслуги". На Украине открыты избирательные участки в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове.

https://ria.ru/20210917/pachka-1750600616.html

севастополь

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, севастополь, республика крым, владимир путин, госдума рф, выборы в государственную думу, михаил малышев, россия