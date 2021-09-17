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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/isteriya-1750614601.html
В Крыму назвали санкции Киева из-за выборов в регионе истерией
В Крыму назвали санкции Киева из-за выборов в регионе истерией - РИА Новости, 17.09.2021
В Крыму назвали санкции Киева из-за выборов в регионе истерией
Санкции Украины из-за голосования в Крыму никак не повлияют избирательный процесс в республике, заявил РИА Новости глава регионального избиркома Михаил Малышев. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T20:50
2021-09-17T23:56
выборы в государственную думу
оон
севастополь
республика крым
владимир путин
госдума рф
выборы в государственную думу
михаил малышев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Санкции Украины из-за голосования в Крыму никак не повлияют избирательный процесс в республике, заявил РИА Новости глава регионального избиркома Михаил Малышев.Ранее украинский Совет национальной безопасности и обороны решил наложить ограничения на организаторов выборов в Госдуму в Крыму, а также "в Донбассе", хотя в ДНР и ЛНР нет избирательных участков.По его словам, крымчане привыкли к подобной политике украинских властей."Поэтому их санкции и заявления ни в коей степени не изменят нашей позиции", — заключил глава избиркома.СНБО ввел санкции против 53 членов территориальных избирательных комиссий, 33 кандидатов и семи должностных лиц — сотрудников ФСБ. При этом Киев пригрозил такими же мерами иностранным наблюдателям "в Крыму и Донбассе".На этой неделе Европарламент утвердил доклад, в котором предлагается ужесточить политику в отношении Москвы. В одной из поправок также предлагалось подготовиться к "непризнанию выборов" и ввести санкции против наблюдателей в Крыму. На полуострове такие призывы назвали проявлением двойных стандартов со стороны Запада.Единый день голосования на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Согласно решению ЦИК, дистанционное электронное голосование состоится в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.Как ранее отмечала в интервью РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова, жители Донбасса, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. Они также могут сделать это дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале "Госуслуги". На Украине открыты избирательные участки в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове.
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оон, севастополь, республика крым, владимир путин, госдума рф, выборы в государственную думу, михаил малышев, россия
20:50 17.09.2021 (обновлено: 23:56 17.09.2021)
 
В Крыму назвали санкции Киева из-за выборов в регионе истерией

Глава ЦИК Крыма Малышев назвал санкции Украины за организацию выборов в Госдуму истерией

© РИА Новости / Максим БлиновПредседатель крымского избиркома Михаил Малышев
Председатель крымского избиркома Михаил Малышев - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Санкции Украины из-за голосования в Крыму никак не повлияют избирательный процесс в республике, заявил РИА Новости глава регионального избиркома Михаил Малышев.
Ранее украинский Совет национальной безопасности и обороны решил наложить ограничения на организаторов выборов в Госдуму в Крыму, а также "в Донбассе", хотя в ДНР и ЛНР нет избирательных участков.

"Это не первые и, думаю, не последние санкции, которые придумывает СНБО. <...> Я очень спокойно отношусь ко всем этим санкциям. Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии", — считает Малышев.

По его словам, крымчане привыкли к подобной политике украинских властей.
"Поэтому их санкции и заявления ни в коей степени не изменят нашей позиции", — заключил глава избиркома.
СНБО ввел санкции против 53 членов территориальных избирательных комиссий, 33 кандидатов и семи должностных лиц — сотрудников ФСБ. При этом Киев пригрозил такими же мерами иностранным наблюдателям "в Крыму и Донбассе".
На этой неделе Европарламент утвердил доклад, в котором предлагается ужесточить политику в отношении Москвы. В одной из поправок также предлагалось подготовиться к "непризнанию выборов" и ввести санкции против наблюдателей в Крыму. На полуострове такие призывы назвали проявлением двойных стандартов со стороны Запада.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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Единый день голосования на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Согласно решению ЦИК, дистанционное электронное голосование состоится в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.
Как ранее отмечала в интервью РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова, жители Донбасса, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. Они также могут сделать это дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале "Госуслуги". На Украине открыты избирательные участки в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове.
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Выборы в Государственную думуООНСевастопольРеспублика КрымВладимир ПутинГосдума РФВыборы в Государственную думуМихаил МалышевРоссия
 
 
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