https://ria.ru/20210917/isk-1750507466.html

Natura Siberica подала иск к эстонской компании OU Good Design

Natura Siberica подала иск к эстонской компании OU Good Design - РИА Новости, 17.09.2021

Natura Siberica подала иск к эстонской компании OU Good Design

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Натура Сиберика", одной из структур производителя косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:55

2021-09-17T12:55

2021-09-17T12:55

москва

андрей трубников

natura siberica

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Натура Сиберика", одной из структур производителя косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи", к эстонской компании OU Good Design, на которую оформлены используемые косметической группой товарные знаки.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 16 сентября и к производству пока не принят. В карточке дела предмет и основания исковых требований не указаны.По данным ЕГРЮЛ, в московском ООО "Натура Сиберика" доля в 40% принадлежит Ирине Трубниковой, первой жене основателя бренда Андрея Трубникова, умершего в январе от коронавируса. Остальная часть компании пока числится за Андреем Трубниковым и находится в доверительном управлении Григория Жданова.Natura Siberica 1 сентября приостановила работу российской розничной сети, объединяющей 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. Компания заявила, что это стало следствием расторжения компанией OU Good Design по инициативе Трубниковой, одного из ее акционеров, лицензионного договора на использование товарных знаков. Магазины вновь начали открываться с 8 сентября.В конце августа Трубникова заявляла РИА Новости, что взяла под контроль дмитровский завод ДОЗАКЛ, чтобы сохранить производственные мощности компании. В заявлении Трубниковой при этом утверждалось, что производство косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" будет продолжено, руководство компании ведет переговоры о выпуске продукции ее остальных брендов.По ее словам, за пару недель из Natura Siberica уволились более 100 сотрудников, после чего было отрезано финансирование подрядчикам, а первые розничные магазины начали закрываться спустя несколько дней "после рейдерского захвата компании". Трубникова заявила, что новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков, и подчеркнула, что "рейдерский захват компании полностью провалился".В тот же день, 16 сентября, ООО "Натура Сиберика" подала иск к Трубниковой о взыскании около 1,7 миллиарда рублей, основания иска пока неизвестны.Трубников в начале 2000-х годов основал компанию "Первое решение", ставшую головной структурой группы, и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи". Затем предприниматель запустил бренд косметики Natura Siberica, а в 2012 году в Москве открылся первый магазин под таким названием.

https://ria.ru/20210916/isk-1750406313.html

https://ria.ru/20210904/titov-1748704689.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей трубников, natura siberica