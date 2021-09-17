https://ria.ru/20210917/iran-1750483820.html

Путин поддержал решение о начале процедуры приема Ирана в ШОС

Путин поддержал решение о начале процедуры приема Ирана в ШОС - РИА Новости, 17.09.2021

Путин поддержал решение о начале процедуры приема Ирана в ШОС

Россия поддерживает решение о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в члены ШОС, так как всегда выступала за полноформатное участие страны в работе... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:18

2021-09-17T11:18

2021-09-17T11:18

в мире

иран

саудовская аравия

владимир путин

шос

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия поддерживает решение о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в члены ШОС, так как всегда выступала за полноформатное участие страны в работе организации, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы все придаем большое значение вопросам сотрудничества ШОС с теми государствами, которые стремятся к налаживанию открытого и полноправного диалога с нашей организацией, рассматривают возможность подключения к ее работе. И в этом контексте Россия поддерживает вынесенное на утверждение совета глав государств ШОС решение о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в члены ШОС. Мы всегда выступали за полноформатное участие Ирана в работе нашей организации, исходя из того, что эта страна играет важную роль в евразийском регионе и уже давно плодотворно сотрудничает с ШОС", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров стран ШОС.По его словам, вступление Ирана, безусловно, будет способствовать дальнейшему повышению международного авторитета ШОС."И, конечно, приветствуем предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса диалогового партнера. Россия - сторонник активного привлечения этих стран к различным аспектам деятельности ШОС. Разумеется, самого внимательного отношения требует рассмотрение всего достаточно солидного портфеля заявок и от других государств, желающих в том или ином качестве сотрудничать с нашей организацией", - добавил президент.

https://ria.ru/20210917/tokaev-1750472609.html

https://ria.ru/20210917/shos-1749970479.html

иран

саудовская аравия

россия

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в мире, иран, саудовская аравия, владимир путин, шос, россия