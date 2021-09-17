Путин поддержал решение о начале процедуры приема Ирана в ШОС
Президент Путин: Россия поддерживает решение о начале процедуры приема Ирана в ШОС
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия поддерживает решение о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в члены ШОС, так как всегда выступала за полноформатное участие страны в работе организации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы все придаем большое значение вопросам сотрудничества ШОС с теми государствами, которые стремятся к налаживанию открытого и полноправного диалога с нашей организацией, рассматривают возможность подключения к ее работе. И в этом контексте Россия поддерживает вынесенное на утверждение совета глав государств ШОС решение о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в члены ШОС. Мы всегда выступали за полноформатное участие Ирана в работе нашей организации, исходя из того, что эта страна играет важную роль в евразийском регионе и уже давно плодотворно сотрудничает с ШОС", - сказал Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров стран ШОС.
По его словам, вступление Ирана, безусловно, будет способствовать дальнейшему повышению международного авторитета ШОС.
"И, конечно, приветствуем предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса диалогового партнера. Россия - сторонник активного привлечения этих стран к различным аспектам деятельности ШОС. Разумеется, самого внимательного отношения требует рассмотрение всего достаточно солидного портфеля заявок и от других государств, желающих в том или ином качестве сотрудничать с нашей организацией", - добавил президент.