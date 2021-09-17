06:40 17.09.2021 (обновлено: 06:58 17.09.2021)
В Красноярском крае не зафиксировали инцидентов на выборах
Избирательная комиссия Красноярского края не зафиксировала инцидентов на участках региона
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка к голосованию на выборах в Государственную Думу РФ на избирательном участке № 2760 в Москве
КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Красноярского края пока не отмечает инцидентов на участках региона на начало трехдневного голосования на выборах, сообщил журналистам председатель краевого избиркома Алексей Подушкин.
В Красноярском крае выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.
"Избирательные участки на территории Красноярского края открылись. Практически все за исключением тех, которые не должны были открыться - временных, которые будут работать в воскресенье, 19 числа, в медицинских учреждениях - 2135 постоянных участков и 26 временных. С точки зрения инцидентов, пока все хорошо, но на нескольких участках есть люди, (которые) предпочли проголосовать с утра, и есть некоторое скопление наших уважаемых избирателей. В течение дня такого мы не будем наблюдать. Пока все хорошо", - сказал Подушкин.
По его словам, в регионе работает система видеоконтроля и порядка 5 тысяч наблюдателей, среди них есть международные наблюдатели и эксперты. Досрочно в труднодоступных регионах проголосовали 6 тысяч избирателей, или 0,3%. Всего в регионе более 2 миллионов избирателей.