Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/intsidenty-1750443643.html
В Красноярском крае не зафиксировали инцидентов на выборах
В Красноярском крае не зафиксировали инцидентов на выборах - РИА Новости, 17.09.2021
В Красноярском крае не зафиксировали инцидентов на выборах
Избирательная комиссия Красноярского края пока не отмечает инцидентов на участках региона на начало трехдневного голосования на выборах, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T06:40
2021-09-17T06:58
выборы в государственную думу
политика
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750361790_240:0:2556:1302_1920x0_80_0_0_38849daae7f9fe4f452da5982aba3cab.jpg
КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Красноярского края пока не отмечает инцидентов на участках региона на начало трехдневного голосования на выборах, сообщил журналистам председатель краевого избиркома Алексей Подушкин.В Красноярском крае выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.По его словам, в регионе работает система видеоконтроля и порядка 5 тысяч наблюдателей, среди них есть международные наблюдатели и эксперты. Досрочно в труднодоступных регионах проголосовали 6 тысяч избирателей, или 0,3%. Всего в регионе более 2 миллионов избирателей.
https://ria.ru/20210917/poezdka-1750442507.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750361790_304:0:2424:1590_1920x0_80_0_0_01e5b0815b49a0c11147ee2dfd907ad9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, красноярский край
06:40 17.09.2021 (обновлено: 06:58 17.09.2021)
 
В Красноярском крае не зафиксировали инцидентов на выборах

Избирательная комиссия Красноярского края не зафиксировала инцидентов на участках региона

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка к голосованию на выборах в Государственную Думу РФ на избирательном участке № 2760 в Москве
Подготовка к голосованию на выборах в Государственную Думу РФ на избирательном участке № 2760 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Красноярского края пока не отмечает инцидентов на участках региона на начало трехдневного голосования на выборах, сообщил журналистам председатель краевого избиркома Алексей Подушкин.
В Красноярском крае выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

"Избирательные участки на территории Красноярского края открылись. Практически все за исключением тех, которые не должны были открыться - временных, которые будут работать в воскресенье, 19 числа, в медицинских учреждениях - 2135 постоянных участков и 26 временных. С точки зрения инцидентов, пока все хорошо, но на нескольких участках есть люди, (которые) предпочли проголосовать с утра, и есть некоторое скопление наших уважаемых избирателей. В течение дня такого мы не будем наблюдать. Пока все хорошо", - сказал Подушкин.

По его словам, в регионе работает система видеоконтроля и порядка 5 тысяч наблюдателей, среди них есть международные наблюдатели и эксперты. Досрочно в труднодоступных регионах проголосовали 6 тысяч избирателей, или 0,3%. Всего в регионе более 2 миллионов избирателей.
Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на участке в Чите - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
05:38Выборы в Государственную думу
Юрий Трутнев проголосовал на выборах
 
Выборы в Государственную думуПолитикаКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при нападении
13:49В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:39Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
13:39Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
13:38Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
13:38Глава Марий Эл проголосовал на выборах
13:37В России первую прививку от COVID-19 сделали 47,5 миллиона человек
13:36В Кузбассе явка на выборах составила более 20 процентов
13:36Глава Хакасии проголосовал на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния