https://ria.ru/20210917/intsidenty-1750443643.html

В Красноярском крае не зафиксировали инцидентов на выборах

В Красноярском крае не зафиксировали инцидентов на выборах - РИА Новости, 17.09.2021

В Красноярском крае не зафиксировали инцидентов на выборах

Избирательная комиссия Красноярского края пока не отмечает инцидентов на участках региона на начало трехдневного голосования на выборах, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T06:40

2021-09-17T06:40

2021-09-17T06:58

выборы в государственную думу

политика

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Красноярского края пока не отмечает инцидентов на участках региона на начало трехдневного голосования на выборах, сообщил журналистам председатель краевого избиркома Алексей Подушкин.В Красноярском крае выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.По его словам, в регионе работает система видеоконтроля и порядка 5 тысяч наблюдателей, среди них есть международные наблюдатели и эксперты. Досрочно в труднодоступных регионах проголосовали 6 тысяч избирателей, или 0,3%. Всего в регионе более 2 миллионов избирателей.

https://ria.ru/20210917/poezdka-1750442507.html

красноярский край

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2021

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политика, красноярский край