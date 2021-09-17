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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210917/indoneziya-1750517260.html
В Индонезии расширили список иностранцев, которым разрешен въезд в страну
В Индонезии расширили список иностранцев, которым разрешен въезд в страну - РИА Новости, 17.09.2021
В Индонезии расширили список иностранцев, которым разрешен въезд в страну
С 15 сентября островное государство могут посещать владельцы электронной бизнес-визы, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:52
2021-09-17T15:52
туризм
доха
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
бали (остров)
туризм
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. С 15 сентября островное государство могут посещать владельцы электронной бизнес-визы, сообщает АТОР.Из-за роста числа заболевших коронавирусом власти Индонезии отложили планируемое на осень открытие острова Бали для иностранных вакцинированных туристов. Более того, в июле они ввели ограничения на въезд россиян по бизнес-визам. Этой возможностью пользовались не только деловые путешественники, но и те, кто намеревался отдыхать. Страна была открыта лишь для дипломатов с семьями.Теперь у россиян вновь появилась возможность посещать Индонезию по бизнес-визе.Все прибывающие иностранные пассажиры обязаны предоставить сертификат вакцинации, отрицательный ПЦР-тест и медицинскую страховку, покрывающую лечение COVID-19, поясняет представитель турофиса Индонезии в России VITO Russia. Страна признает отечественный препарат "Спутник V". Детям до 12 лет иммунизация не нужна.Но добраться до Бали непросто. Посещение Индонезии для всех иностранцев начинается со столицы Джакарты, где они проходят обязательный восьмидневный карантин, в течение которого сдают два ПЦР-анализа. Международный аэропорт острова Бали остается закрытым.Точные даты открытия границ Индонезии для туристов пока неизвестны и зависят от эпидемиологической обстановки в стране. Добраться туда из России сейчас можно через Стамбул, Доху или Дубай.Участники туррынка не исключают, что возможностью приехать в Индонезию по бизнес-визе будут пользоваться и некоторые туристы, как это было раньше. Однако в VITO Russia так поступать не советуют: если у гостя на самом деле нет деловой составляющей визита, это грозит серьезными проблемами — депортацией, запретом на посещение страны, штрафом.
https://ria.ru/20210917/tyumen-1750301271.html
https://ria.ru/20210910/kalmykiya-1749132290.html
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доха
бали (остров)
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доха, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), бали (остров), туризм, россия, коронавирус covid-19, индонезия, стамбул, визы, дубай
15:52 17.09.2021
 

В Индонезии расширили список иностранцев, которым разрешен въезд в страну

© РИА Новости / Мария СеливановаБали. Аэропорт города Денпасар
Бали. Аэропорт города Денпасар - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. С 15 сентября островное государство могут посещать владельцы электронной бизнес-визы, сообщает АТОР.
Из-за роста числа заболевших коронавирусом власти Индонезии отложили планируемое на осень открытие острова Бали для иностранных вакцинированных туристов. Более того, в июле они ввели ограничения на въезд россиян по бизнес-визам. Этой возможностью пользовались не только деловые путешественники, но и те, кто намеревался отдыхать. Страна была открыта лишь для дипломатов с семьями.
Теперь у россиян вновь появилась возможность посещать Индонезию по бизнес-визе.
Все прибывающие иностранные пассажиры обязаны предоставить сертификат вакцинации, отрицательный ПЦР-тест и медицинскую страховку, покрывающую лечение COVID-19, поясняет представитель турофиса Индонезии в России VITO Russia. Страна признает отечественный препарат "Спутник V". Детям до 12 лет иммунизация не нужна.
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Но добраться до Бали непросто. Посещение Индонезии для всех иностранцев начинается со столицы Джакарты, где они проходят обязательный восьмидневный карантин, в течение которого сдают два ПЦР-анализа. Международный аэропорт острова Бали остается закрытым.
Точные даты открытия границ Индонезии для туристов пока неизвестны и зависят от эпидемиологической обстановки в стране. Добраться туда из России сейчас можно через Стамбул, Доху или Дубай.
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Участники туррынка не исключают, что возможностью приехать в Индонезию по бизнес-визе будут пользоваться и некоторые туристы, как это было раньше. Однако в VITO Russia так поступать не советуют: если у гостя на самом деле нет деловой составляющей визита, это грозит серьезными проблемами — депортацией, запретом на посещение страны, штрафом.
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