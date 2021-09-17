https://ria.ru/20210917/igra-1750382285.html

Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру

Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру - РИА Новости, 17.09.2021

Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру

Древнюю настольную игру "лудус латрункулорум", популярную в I-IV веках нашей эры, а также монеты, керамические сосуды, янтарные бусины обнаружили археологи при... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T04:01

2021-09-17T04:01

2021-09-17T04:01

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КАЛИНИНГРАД, 17 сен - РИА Новости. Древнюю настольную игру "лудус латрункулорум", популярную в I-IV веках нашей эры, а также монеты, керамические сосуды, янтарные бусины обнаружили археологи при строительстве автодороги "Приморское полукольцо" в Калининградской области, сообщила пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад"."Находки сделаны археологами на территории строительства новых участков "Приморского полукольца", где в III-VII веках нашей эры находился некрополь. Уже сейчас на его месте найдены многочисленные предметы из бронзы, серебра — фибулы, подвески к рукоятям кинжалов — янтарные бусины, многочисленные предметы вооружения, римские монеты, керамические сосуды и т.д. Самой удивительной находкой стали стеклянные фишки, используемые для игры "лудус латрункулорум", популярной в I-IV веках нашей эры", — говорится в сообщении.По словам руководителя археологических работ, сотрудника института археологии РАН Константина Скворцова, эта игра — нечто среднее между шашками и шахматами. Она была распространена на территории Римской империи и современных Германии, Польши и скандинавских стран. Есть ее многочисленные упоминания у древнеримских авторов, но правила неизвестны. Находка считается уникальной — почти сто фишек из римского стекла идеально сохранились в мешочке. Для Калининградской области этот случай первый за 170 лет.В пресс-службе отметили, что к раскопкам сотрудники Института археологии РАН приступили в начале августа. Площадь обследуемого участка — более 8 тысяч квадратных метров. Продлятся археологические изыскания не меньше шести месяцев. Все артефакты передадут в государственные музеи.Работы выполняются в рамках подготовки территории строительства трассы А-217 "Приморское полукольцо" на участке от подъезда к городу Светлогорск до автомобильной дороги Переславское — Круглово. В перспективе трасса позволит связать федеральной дорогой Калининград, балтийские курорты Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск, международный аэропорт "Храброво" и города Балтийск и Светлый.

https://ria.ru/20210910/raskopki-1749479141.html

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калининград, археология, новости культуры, россия