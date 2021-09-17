https://ria.ru/20210917/guterresh-1750458474.html

Генсек ООН назвал дату встречи с Байденом

Генсек ООН назвал дату встречи с Байденом - РИА Новости, 17.09.2021

Генсек ООН назвал дату встречи с Байденом

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует встретиться с президентом США Джо Байденом в понедельник. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:35

2021-09-17T09:35

2021-09-17T10:04

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джо байден

антониу гутерреш

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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует встретиться с президентом США Джо Байденом в понедельник.С 21 по 27 сентября пройдет неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН."Полагаю, что встречусь с президентом Байденом в понедельник", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.Ранее газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что президент США намерен созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Ожидается, что саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Издание отмечает, что ряд стран уже проинформированы о намерении американского лидера созвать международную конференцию, но формальные приглашения другим участникам Вашингтон еще не направлял.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210910/sammit-1749587179.html

https://ria.ru/20210817/bayden-1746013858.html

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