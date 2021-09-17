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Генсек ООН назвал дату встречи с Байденом
Генсек ООН назвал дату встречи с Байденом - РИА Новости, 17.09.2021
Генсек ООН назвал дату встречи с Байденом
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует встретиться с президентом США Джо Байденом в понедельник. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:35
2021-09-17T09:35
2021-09-17T10:04
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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует встретиться с президентом США Джо Байденом в понедельник.С 21 по 27 сентября пройдет неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН."Полагаю, что встречусь с президентом Байденом в понедельник", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.Ранее газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что президент США намерен созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Ожидается, что саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Издание отмечает, что ряд стран уже проинформированы о намерении американского лидера созвать международную конференцию, но формальные приглашения другим участникам Вашингтон еще не направлял.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210910/sammit-1749587179.html
https://ria.ru/20210817/bayden-1746013858.html
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в мире, сша, вашингтон (город), оон, джо байден, антониу гутерреш
09:35 17.09.2021 (обновлено: 10:04 17.09.2021)
Генсек ООН назвал дату встречи с Байденом
Генсек ООН Гутерреш планирует встретиться с президентом США Байденом 21 сентября