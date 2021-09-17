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Генсек ООН назвал дату встречи с Байденом
Генсек ООН назвал дату встречи с Байденом - РИА Новости, 17.09.2021
Генсек ООН назвал дату встречи с Байденом
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует встретиться с президентом США Джо Байденом в понедельник. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:35
2021-09-17T10:04
в мире
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вашингтон (город)
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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует встретиться с президентом США Джо Байденом в понедельник.С 21 по 27 сентября пройдет неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН."Полагаю, что встречусь с президентом Байденом в понедельник", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.Ранее газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что президент США намерен созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Ожидается, что саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Издание отмечает, что ряд стран уже проинформированы о намерении американского лидера созвать международную конференцию, но формальные приглашения другим участникам Вашингтон еще не направлял.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210910/sammit-1749587179.html
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в мире, сша, вашингтон (город), оон, джо байден, антониу гутерреш
09:35 17.09.2021 (обновлено: 10:04 17.09.2021)
 
Генсек ООН назвал дату встречи с Байденом

Генсек ООН Гутерреш планирует встретиться с президентом США Байденом 21 сентября

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует встретиться с президентом США Джо Байденом в понедельник.
С 21 по 27 сентября пройдет неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 18:40
Гутерреш призвал провести "саммит будущего" по вопросам мира и безопасности
"Полагаю, что встречусь с президентом Байденом в понедельник", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что президент США намерен созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Ожидается, что саммит будет приурочен к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Издание отмечает, что ряд стран уже проинформированы о намерении американского лидера созвать международную конференцию, но формальные приглашения другим участникам Вашингтон еще не направлял.
Читайте полный текст интервью >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 00:55
Байден выступит на сессии Генассамблеи ООН 21 сентября
 
В миреСШАВашингтон (город)ООНДжо БайденАнтониу Гутерреш
 
 
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