https://ria.ru/20210917/guterresh-1750453825.html

Гутерреш призвал гостей Генассамблеи ООН приезжать привитыми от COVID-19

Гутерреш призвал гостей Генассамблеи ООН приезжать привитыми от COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2021

Гутерреш призвал гостей Генассамблеи ООН приезжать привитыми от COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал всех гостей недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 21 по 27 сентября, приезжать вакцинированными... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:06

2021-09-17T09:06

2021-09-17T10:39

распространение коронавируса

в мире

оон

нью-йорк (город)

генеральная ассамблея оон

антониу гутерреш

абдулла шахид

россия

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ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал всех гостей недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 21 по 27 сентября, приезжать вакцинированными от коронавируса в случаях, когда это возможно для делегатов."Очень важно, чтобы люди вакцинировались. И мы, благодаря городу Нью-Йорку, будем предоставлять возможность вакцинации для всех делегатов, которые будут прибывать и захотят привиться", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости."Я призываю всех пройти вакцинацию. Это очень важно для их здоровья, а также для сообществ, частью которых они являются, для самой Генеральной ассамблеи. Я надеюсь, что люди будут прибывать вакцинированными, за исключением тех ситуаций, когда это невозможно", - добавил он.При этом генсек международной организации подчеркнул, что не может запретить лидеру какого-либо государства входить на территорию штаб-квартиры ООН без прививки. "Я никоим образом не могу сказать главе государства, прибывающему в ООН, что, если он не вакцинирован, он не может войти (на территорию штаб-квартиры – ред.)", - сказал Гутерреш, уточнив, что у него нет таких полномочий.Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН на предстоящей неделе высокого уровня, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду. Россия выступила решительно против требования пускать в зал только людей, предоставивших доказательство вакцинации от коронавируса, назвав такой подход дискриминационным и напомнив, в том числе о тех, кому нельзя прививаться нельзя по медицинским противопоказаниям. В итоге Шахид написал письмо постпредствам государств при ООН о том, что в здании продолжает действовать так называемая система, основанная на доверии – приложив пропуск на входе, делегат подтверждает, что в последние 10 дней у него не было симптомов COVID-19, он не контактировал с больными вирусом и у него не был диагностирован этот вирус.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210910/sammit-1749587179.html

https://ria.ru/20200403/1569517389.html

нью-йорк (город)

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Генсек ООН о вакцинации участников Генассамблеи Генсек ООН в интервью РИА Новости рассказал, что не сможет запретить непривитым главам государств участвовать в Генассамблее. Но отметил, что вакцинация участников желательна. 2021-09-17T09:06 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, антониу гутерреш, абдулла шахид, россия, коронавирус covid-19