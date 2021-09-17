09:06 17.09.2021 (обновлено: 10:39 17.09.2021)
Гутерреш призвал гостей Генассамблеи ООН приезжать привитыми от COVID-19
Генсек ООН Гутерреш призвал гостей Генассамблеи приезжать привитыми от COVID-19
ООН, 17 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал всех гостей недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 21 по 27 сентября, приезжать вакцинированными от коронавируса в случаях, когда это возможно для делегатов.
"Очень важно, чтобы люди вакцинировались. И мы, благодаря городу Нью-Йорку, будем предоставлять возможность вакцинации для всех делегатов, которые будут прибывать и захотят привиться", - сказал Гутерреш в интервью РИА Новости.
"Я призываю всех пройти вакцинацию. Это очень важно для их здоровья, а также для сообществ, частью которых они являются, для самой Генеральной ассамблеи. Я надеюсь, что люди будут прибывать вакцинированными, за исключением тех ситуаций, когда это невозможно", - добавил он.
При этом генсек международной организации подчеркнул, что не может запретить лидеру какого-либо государства входить на территорию штаб-квартиры ООН без прививки. "Я никоим образом не могу сказать главе государства, прибывающему в ООН, что, если он не вакцинирован, он не может войти (на территорию штаб-квартиры – ред.)", - сказал Гутерреш, уточнив, что у него нет таких полномочий.
Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН на предстоящей неделе высокого уровня, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду. Россия выступила решительно против требования пускать в зал только людей, предоставивших доказательство вакцинации от коронавируса, назвав такой подход дискриминационным и напомнив, в том числе о тех, кому нельзя прививаться нельзя по медицинским противопоказаниям. В итоге Шахид написал письмо постпредствам государств при ООН о том, что в здании продолжает действовать так называемая система, основанная на доверии – приложив пропуск на входе, делегат подтверждает, что в последние 10 дней у него не было симптомов COVID-19, он не контактировал с больными вирусом и у него не был диагностирован этот вирус.