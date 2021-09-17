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https://ria.ru/20210917/gripp-1750436298.html
Грипп после COVID-19: врач объяснила особенности течения болезни
Грипп после COVID-19: врач объяснила особенности течения болезни - РИА Новости, 17.09.2021
Грипп после COVID-19: врач объяснила особенности течения болезни
Влияет ли перенесенный COVID-19 на тяжесть последующих инфекционных заболеваний, таких как грипп, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T02:08
2021-09-17T02:08
распространение коронавируса
общество
грипп
здоровье - общество
ирина ярцева
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Влияет ли перенесенный COVID-19 на тяжесть последующих инфекционных заболеваний, таких как грипп, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.Воздействие коронавирусной инфекции затрагивает самые разные системы организма. Сразу после выздоровления от COVID-19 человек еще ослаблен и может оказаться более уязвимым для таких патогенов, как, например, вирусы гриппа, чем до болезни, полагает Ярцева. Хотя достоверных данных, подтверждающих это наблюдение, пока нет, добавила она.По словам врача, тяжелее переносить новое вирусное заболевание могут еще не восстановившиеся после коронавирусной инфекции пациенты и те, чьи легкие сильно пострадали.По мере восстановления организма после перенесенного COVID-19 иммунная система укрепляется, продолжила она."Коронавирус, как и любой другой вирус, влияет на иммунную систему в момент болезни, но потом человек восстанавливается. Раз он смог пережить коронавирус, иммунная система через какое-то время приобретает новые, более сильные свойства. Если организм преодолел контакт с болезнью, можно считать, что иммунная система в будущем только укрепляется", – считает врач.Чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусной инфекцией и гриппом, нужно пройти вакцинацию, напомнила Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.
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общество, грипп, здоровье - общество, ирина ярцева, коронавирус covid-19
02:08 17.09.2021
 
Грипп после COVID-19: врач объяснила особенности течения болезни

Иммунолог Ярцева: грипп переносится тяжелее сразу после COVID-19

© Depositphotos / photographee.euЖенщина, заболевшая гриппом
Женщина, заболевшая гриппом - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Depositphotos / photographee.eu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Влияет ли перенесенный COVID-19 на тяжесть последующих инфекционных заболеваний, таких как грипп, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
Воздействие коронавирусной инфекции затрагивает самые разные системы организма. Сразу после выздоровления от COVID-19 человек еще ослаблен и может оказаться более уязвимым для таких патогенов, как, например, вирусы гриппа, чем до болезни, полагает Ярцева. Хотя достоверных данных, подтверждающих это наблюдение, пока нет, добавила она.
По словам врача, тяжелее переносить новое вирусное заболевание могут еще не восстановившиеся после коронавирусной инфекции пациенты и те, чьи легкие сильно пострадали.
"Если было мощное поражение легких, можно потом тяжелее болеть какими-то заболеваниями. Если человек еще не успел восстановиться и сразу заболевает, например, гриппом, предполагаю, что он может более ярко болеть, тяжелее переносить инфекцию", – сказала Ярцева.
По мере восстановления организма после перенесенного COVID-19 иммунная система укрепляется, продолжила она.
"Коронавирус, как и любой другой вирус, влияет на иммунную систему в момент болезни, но потом человек восстанавливается. Раз он смог пережить коронавирус, иммунная система через какое-то время приобретает новые, более сильные свойства. Если организм преодолел контакт с болезнью, можно считать, что иммунная система в будущем только укрепляется", – считает врач.
Чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусной инфекцией и гриппом, нужно пройти вакцинацию, напомнила Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.
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Распространение коронавирусаОбществоГриппЗдоровье - ОбществоИрина ЯрцеваКоронавирус COVID-19
 
 
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