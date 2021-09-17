Каждый третий онлайн-избиратель проголосовал через портал госуслуг
Минцифры: каждый третий онлайн-избиратель проголосовал через портал госуслуг
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке в посольстве России в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Каждый третий избиратель из числа тех, кто зарегистрировался на электронное голосование через портал госуслуг, по данным на 11.00 мск проголосовал на выборах, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
"Портал госуслуг, на базе которого обеспечивается предоставление сервисов электронного голосования для избирателей 6 регионов страны (Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях), успешно справляется с нагрузкой. Так, на 11 утра 17 сентября уже более 180 тысяч избирателей смогли в электронном виде отдать свой голос на проходящих выборах", - говорится в сообщении.
Минцифры указывает, что с утра было отражено несколько DDoS-атак на систему авторизации, используемую на госуслугах. Как отметили в пресс-службе, на качество работы сервисов данные атаки влияния не оказали.
"Сейчас портал работает в штатном режиме. По данным системы мониторинга видим, что пользователи портала госуслуг не испытывают технических проблем", - добавил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее на официальном портале мэра Москвы сообщалось, что система онлайн-голосования в Москве продолжает работать в штатном режиме, проголосовали 350 тысяч избирателей.
По данным Минцифры, на электронное голосование в шести регионах страны зарегистрировалось чуть более 7% всех избирателей, это почти 12% жителей, имеющих аккаунт на госуслугах. Среди голосующих дистанционно, как отмечает министерство, больше всего избирателей в возрасте от 45 до 60 лет - 30%. Доля россиян, не достигших 25 лет - 8%.
По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.