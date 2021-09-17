https://ria.ru/20210917/gosuslugi-1750496235.html

Каждый третий онлайн-избиратель проголосовал через портал госуслуг

Каждый третий онлайн-избиратель проголосовал через портал госуслуг - РИА Новости, 17.09.2021

Каждый третий онлайн-избиратель проголосовал через портал госуслуг

Каждый третий избиратель из числа тех, кто зарегистрировался на электронное голосование через портал госуслуг, по данным на 11.00 мск проголосовал на выборах,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:49

2021-09-17T12:49

2021-09-17T12:49

выборы в государственную думу

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

выборы в государственную думу

технологии

госдума рф

олег качанов

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Каждый третий избиратель из числа тех, кто зарегистрировался на электронное голосование через портал госуслуг, по данным на 11.00 мск проголосовал на выборах, сообщает пресс-служба Минцифры РФ."Портал госуслуг, на базе которого обеспечивается предоставление сервисов электронного голосования для избирателей 6 регионов страны (Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях), успешно справляется с нагрузкой. Так, на 11 утра 17 сентября уже более 180 тысяч избирателей смогли в электронном виде отдать свой голос на проходящих выборах", - говорится в сообщении.Минцифры указывает, что с утра было отражено несколько DDoS-атак на систему авторизации, используемую на госуслугах. Как отметили в пресс-службе, на качество работы сервисов данные атаки влияния не оказали."Сейчас портал работает в штатном режиме. По данным системы мониторинга видим, что пользователи портала госуслуг не испытывают технических проблем", - добавил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов, слова которого приводятся в сообщении.Ранее на официальном портале мэра Москвы сообщалось, что система онлайн-голосования в Москве продолжает работать в штатном режиме, проголосовали 350 тысяч избирателей.По данным Минцифры, на электронное голосование в шести регионах страны зарегистрировалось чуть более 7% всех избирателей, это почти 12% жителей, имеющих аккаунт на госуслугах. Среди голосующих дистанционно, как отмечает министерство, больше всего избирателей в возрасте от 45 до 60 лет - 30%. Доля россиян, не достигших 25 лет - 8%.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), выборы в государственную думу, технологии, госдума рф, олег качанов