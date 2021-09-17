https://ria.ru/20210917/gospodderzhka-1750608346.html
Липецкая область получила дополнительную господдержку на ремонт дорог
Липецкая область получила дополнительную господдержку на ремонт дорог - РИА Новости, 17.09.2021
Липецкая область получила дополнительную господдержку на ремонт дорог
Липецкая область получила дополнительно 100 миллионов рублей из федеральной казны на ремонт улиц областного центра, что позволило увеличить "дорожный" бюджет... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T20:03
2021-09-17T20:03
2021-09-17T20:03
липецкая область
общество
липецк
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 сен – РИА Новости. Липецкая область получила дополнительно 100 миллионов рублей из федеральной казны на ремонт улиц областного центра, что позволило увеличить "дорожный" бюджет Липецка почти на четверть, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По словам губернатора, дополнительные ассигнования позволят уже в 2021 году заменить покрытие на 11 улицах Липецка. Это тротуары и дороги в спальных микрорайонах, на окраинах города и даже в частном секторе."Средства, которые регион получил в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и областные субсидии позволили нам запланировать рекордный объем дорожных ремонтов в Липецке - 43 километра уличной сети или 55 объектов, 34 из которых уже отремонтированы",- отметил Игорь Артамонов. Губернатор уточнил, что ряд участков региональные власти ремонтируют по просьбам жителей. Завершить все ремонтные работы подрядчики должны до 31 октября. Всего в 2021 году на мероприятия дорожного нацпроекта Липецкая область получила из федерального бюджета 545 миллионов рублей. Полностью бюджет нацпроекта составляет 4,4 миллиарда рублей. На эти средства, помимо городских улиц, в нормативное состояние будет приведено 373 километра региональных дорог. На сегодняшний день выполнено уже более 70% работ.
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общество, липецк, липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 17 сен – РИА Новости. Липецкая область
получила дополнительно 100 миллионов рублей из федеральной казны на ремонт улиц областного центра, что позволило увеличить "дорожный" бюджет Липецка
почти на четверть, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По словам губернатора, дополнительные ассигнования позволят уже в 2021 году заменить покрытие на 11 улицах Липецка. Это тротуары и дороги в спальных микрорайонах, на окраинах города и даже в частном секторе.
"Средства, которые регион получил в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и областные субсидии позволили нам запланировать рекордный объем дорожных ремонтов в Липецке - 43 километра уличной сети или 55 объектов, 34 из которых уже отремонтированы",- отметил Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что ряд участков региональные власти ремонтируют по просьбам жителей. Завершить все ремонтные работы подрядчики должны до 31 октября.
Всего в 2021 году на мероприятия дорожного нацпроекта Липецкая область получила из федерального бюджета 545 миллионов рублей. Полностью бюджет нацпроекта составляет 4,4 миллиарда рублей. На эти средства, помимо городских улиц, в нормативное состояние будет приведено 373 километра региональных дорог. На сегодняшний день выполнено уже более 70% работ.