https://ria.ru/20210917/gornyaki-1750443776.html

В Кузбассе горняки первыми проголосовали на выборах в Госдуму

В Кузбассе горняки первыми проголосовали на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

В Кузбассе горняки первыми проголосовали на выборах в Госдуму

Горняки разреза "Кедровский" первыми проголосовали на выборах в Госдуму восьмого созыва, избирательный участок в поселке Кедровка для удобства голосования... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T06:51

2021-09-17T06:51

2021-09-17T06:51

выборы в государственную думу

политика

кемеровская область

госдума рф

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КЕМЕРОВО, 17 сен - РИА Новости. Горняки разреза "Кедровский" первыми проголосовали на выборах в Госдуму восьмого созыва, избирательный участок в поселке Кедровка для удобства голосования шахтеров открылся в 6.00 (02.00 мск), рассказала журналистам председатель избирательной комиссии Кемеровской области Светлана Демидова.Также председатель регионального избиркома добавила, что 818 участковых избирательных комиссий оснащены камерами видеонаблюдения, остальные – видеорегистраторами. Запись на избирательных участках ведется круглосуточно.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750436918.html

кемеровская область

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политика, кемеровская область, госдума рф