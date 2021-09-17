В Кузбассе горняки первыми проголосовали на выборах в Госдуму
В Кузбассе горняки разреза "Кедровский" первыми проголосовали на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
КЕМЕРОВО, 17 сен - РИА Новости. Горняки разреза "Кедровский" первыми проголосовали на выборах в Госдуму восьмого созыва, избирательный участок в поселке Кедровка для удобства голосования шахтеров открылся в 6.00 (02.00 мск), рассказала журналистам председатель избирательной комиссии Кемеровской области Светлана Демидова.
"Первый избирательный участок у нас открылся в шесть утра, он у нас такой единственный в Кузбассе, он находится в поселке Кедровка, он специально открыт для горняков (разреза "Кедровский" - ред.), которым удобно так сделать свой выбор, поскольку у них соответствующий рабочий график. Все остальные у нас открылись с 8 утра", – сказала Демидова.
Также председатель регионального избиркома добавила, что 818 участковых избирательных комиссий оснащены камерами видеонаблюдения, остальные – видеорегистраторами. Запись на избирательных участках ведется круглосуточно.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.