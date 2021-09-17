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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750539586.html
Явка при электронном голосовании составила не менее 40 процентов
Явка при электронном голосовании составила не менее 40 процентов - РИА Новости, 17.09.2021
Явка при электронном голосовании составила не менее 40 процентов
К середине первого дня выборов явка на электронное голосование достигла не менее 40%, а в некоторых регионах показатели превышают отметку в 50%, заявил... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:51
2021-09-17T15:13
выборы в государственную думу
политика
технологии
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москва
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госдума рф
николай булаев
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. К середине первого дня выборов явка на электронное голосование достигла не менее 40%, а в некоторых регионах показатели превышают отметку в 50%, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Такой явки мы давно не наблюдали, такого активного голосования, и по Москве, и по субъектам особенно. Менее 40% нет ни в одном субъекте. В Ростовской области, например, уже более 54%", — сказал он в информцентре Центризбиркома.Дистанционный формат выборов в этом году организован в Москве, а также еще в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Булаев напомнил, что россияне подали свыше 6,3 миллиона заявлений на голосование — и по месту нахождения, и на дистанционно. Проголосовать онлайн захотели 2,8 миллиона человек, из них в списки включили свыше 2,6 миллиона."Все, что мы сделали с Минцифры и Ростелекомом, больше нигде в мире не существует. Нигде в мире не существует "мобильного избирателя", который столь успешно работает и такое количество заявлений обрабатывает. Нигде в мире нет электронного дистанционного голосования, в таком объеме применяемого", — отметил зампред ЦИК.По его словам, это очень большое достижение.Выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 08:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 российских регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.Граждане определяют новый состав Госдумы. Она избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.В 46 регионах проходят выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов нужно определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.Этап регистрации прошли 23 политические партии — они выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по числу зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны "Партия пенсионеров" и "Коммунисты России".Согласно жеребьевке, объединения будут располагаться в бюллетене в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750534616.html
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политика, технологии, севастополь, москва, ростелеком, госдума рф, николай булаев, россия
14:51 17.09.2021 (обновлено: 15:13 17.09.2021)
 
Явка при электронном голосовании составила не менее 40 процентов

Замглавы ЦИК Булаев: явка при онлайн-голосовании составила не менее 40 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. К середине первого дня выборов явка на электронное голосование достигла не менее 40%, а в некоторых регионах показатели превышают отметку в 50%, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Такой явки мы давно не наблюдали, такого активного голосования, и по Москве, и по субъектам особенно. Менее 40% нет ни в одном субъекте. В Ростовской области, например, уже более 54%", — сказал он в информцентре Центризбиркома.
Голосование на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 14:32Выборы в Государственную думу
Больше половины глав регионов проголосовали на выборах в первый день
Дистанционный формат выборов в этом году организован в Москве, а также еще в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Булаев напомнил, что россияне подали свыше 6,3 миллиона заявлений на голосование — и по месту нахождения, и на дистанционно. Проголосовать онлайн захотели 2,8 миллиона человек, из них в списки включили свыше 2,6 миллиона.
"Все, что мы сделали с Минцифры и Ростелекомом, больше нигде в мире не существует. Нигде в мире не существует "мобильного избирателя", который столь успешно работает и такое количество заявлений обрабатывает. Нигде в мире нет электронного дистанционного голосования, в таком объеме применяемого", — отметил зампред ЦИК.
По его словам, это очень большое достижение.
Выборы в России. День первый
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на избирательном участке в Московской области
1 из 19

Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

Глава Республики Саха Айсен Николаев во время голосования на выборах в Госдуму в Якутcке
2 из 19

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.

Люди голосуют на избирательном участке во Владивостоке
3 из 19

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Сотрудница участковой избирательной комиссии на избирательном участке в Хабаровске
4 из 19

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
5 из 19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

Кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким голосует на избирательном участке в Хабаровске
6 из 19

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске
7 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

Девушка голосует на избирательном участке в Хабаровске
8 из 19

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке в Симферополе
9 из 19

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

Девушки во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве
10 из 19

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной голосуют на избирательном участке во Владивостоке
11 из 19

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе
12 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
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© РИА Новости / Виталий Шайфулин / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой во время измерения температуры перед голосованием на избирательном участке в Кызыле
13 из 19

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

© РИА Новости / Виталий Шайфулин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.

Мужчина голосует на избирательном участке в Симферополе
14 из 19

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков голосует на избирательном участке в Белгороде
15 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

Девушка на избирательном участке в Симферополе
16 из 19

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
17 из 19

Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.

© РИА Новости / Александр Астафьев
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ.
18 из 19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
19 из 19

Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 19

Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 19

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
3 из 19

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 19

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
5 из 19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 19

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
7 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
8 из 19

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
9 из 19

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 19

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 19

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
Перейти в фотобанк
13 из 19

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

© РИА Новости / Виталий Шайфулин
Перейти в фотобанк
14 из 19

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
15 из 19

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
16 из 19

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
17 из 19

Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.

© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
18 из 19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
19 из 19

Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 08:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 российских регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.
Граждане определяют новый состав Госдумы. Она избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
В 46 регионах проходят выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов нужно определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.
Сделайте свой выбор: Владимир Путин обратился к россиянам накануне выборов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 01:01Выборы в Государственную думу
"Нужен сильный парламент": Владимир Путин обратился к россиянам
Этап регистрации прошли 23 политические партии — они выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по числу зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны "Партия пенсионеров" и "Коммунисты России".
Согласно жеребьевке, объединения будут располагаться в бюллетене в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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