https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750539586.html

Явка при электронном голосовании составила не менее 40 процентов

Явка при электронном голосовании составила не менее 40 процентов - РИА Новости, 17.09.2021

Явка при электронном голосовании составила не менее 40 процентов

К середине первого дня выборов явка на электронное голосование достигла не менее 40%, а в некоторых регионах показатели превышают отметку в 50%, заявил... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:51

2021-09-17T14:51

2021-09-17T15:13

выборы в государственную думу

политика

технологии

севастополь

москва

ростелеком

госдума рф

николай булаев

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. К середине первого дня выборов явка на электронное голосование достигла не менее 40%, а в некоторых регионах показатели превышают отметку в 50%, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Такой явки мы давно не наблюдали, такого активного голосования, и по Москве, и по субъектам особенно. Менее 40% нет ни в одном субъекте. В Ростовской области, например, уже более 54%", — сказал он в информцентре Центризбиркома.Дистанционный формат выборов в этом году организован в Москве, а также еще в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Булаев напомнил, что россияне подали свыше 6,3 миллиона заявлений на голосование — и по месту нахождения, и на дистанционно. Проголосовать онлайн захотели 2,8 миллиона человек, из них в списки включили свыше 2,6 миллиона."Все, что мы сделали с Минцифры и Ростелекомом, больше нигде в мире не существует. Нигде в мире не существует "мобильного избирателя", который столь успешно работает и такое количество заявлений обрабатывает. Нигде в мире нет электронного дистанционного голосования, в таком объеме применяемого", — отметил зампред ЦИК.По его словам, это очень большое достижение.Выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 08:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 российских регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.Граждане определяют новый состав Госдумы. Она избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.В 46 регионах проходят выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов нужно определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.Этап регистрации прошли 23 политические партии — они выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по числу зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны "Партия пенсионеров" и "Коммунисты России".Согласно жеребьевке, объединения будут располагаться в бюллетене в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750534616.html

https://ria.ru/20210916/vybory-1750249840.html

севастополь

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, технологии, севастополь, москва, ростелеком, госдума рф, николай булаев, россия