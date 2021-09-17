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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750539145.html
Пик нагрузки по электронному голосованию пройден, заявили в ЦИК
Пик нагрузки по электронному голосованию пройден, заявили в ЦИК - РИА Новости, 17.09.2021
Пик нагрузки по электронному голосованию пройден, заявили в ЦИК
Пик нагрузки по дистанционному электронному голосованию пройден, заявил заместитель руководителя аппарата ЦИК России Александр Обухов. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:49
2021-09-17T14:58
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общество
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пик нагрузки по дистанционному электронному голосованию пройден, заявил заместитель руководителя аппарата ЦИК России Александр Обухов."На сегодняшний момент хочу констатировать, что по крайней мере, по федеральной платформе уже проголосовали точно больше половины избирателей. Можно говорить, что пик нагрузки пройден, для нас это очень хороший результат", - заявил Обухов в информцентре ЦИК.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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общество, цик рф, политика, севастополь, москва, госдума рф, россия
14:49 17.09.2021 (обновлено: 14:58 17.09.2021)
 
Пик нагрузки по электронному голосованию пройден, заявили в ЦИК

В ЦИК рассказали о прохождении пика по дистанционному электронному голосованию

© АГН "Москва" / Александр АвиловУчасток для голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве
Участок для голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пик нагрузки по дистанционному электронному голосованию пройден, заявил заместитель руководителя аппарата ЦИК России Александр Обухов.
"На сегодняшний момент хочу констатировать, что по крайней мере, по федеральной платформе уже проголосовали точно больше половины избирателей. Можно говорить, что пик нагрузки пройден, для нас это очень хороший результат", - заявил Обухов в информцентре ЦИК.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 14:51Выборы в Государственную думу
Явка при электронном голосовании составила не менее 40 процентов
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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