https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750539145.html

Пик нагрузки по электронному голосованию пройден, заявили в ЦИК

Пик нагрузки по электронному голосованию пройден, заявили в ЦИК - РИА Новости, 17.09.2021

Пик нагрузки по электронному голосованию пройден, заявили в ЦИК

Пик нагрузки по дистанционному электронному голосованию пройден, заявил заместитель руководителя аппарата ЦИК России Александр Обухов. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:49

2021-09-17T14:49

2021-09-17T14:58

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пик нагрузки по дистанционному электронному голосованию пройден, заявил заместитель руководителя аппарата ЦИК России Александр Обухов."На сегодняшний момент хочу констатировать, что по крайней мере, по федеральной платформе уже проголосовали точно больше половины избирателей. Можно говорить, что пик нагрузки пройден, для нас это очень хороший результат", - заявил Обухов в информцентре ЦИК.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750539586.html

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общество, цик рф, политика, севастополь, москва, госдума рф, россия