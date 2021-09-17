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В Мурманской области около 25 тысяч человек проголосовали онлайн

В Мурманской области около 25 тысяч человек проголосовали онлайн - РИА Новости, 17.09.2021

В Мурманской области около 25 тысяч человек проголосовали онлайн

Более половины от общего числа подавших заявления избирателей Мурманской области проголосовали на выборах к 13.30 при помощи платформы для онлайн-голосования,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:16

2021-09-17T14:16

2021-09-17T14:16

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МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. Более половины от общего числа подавших заявления избирателей Мурманской области проголосовали на выборах к 13.30 при помощи платформы для онлайн-голосования, свидетельствуют данные на информационном портале ДЭГ.Онлайн-голосование стартовало в Мурманской области в 8.00 в пятницу. В список избирателей, которые подали заявки на дистанционное электронное голосование, включено 49 205 избирателей."На выборах депутатов Госдумы проголосовали 24 958 человек, или 50,72%, на выборах в законодательное собрание Мурманской области – 25 025 человека, или 50,86%", - приводятся данные.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.На территории Мурманской области проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, в Мурманске также проходят довыборы в городской совет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, мурманская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия