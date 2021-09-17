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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750502245.html
Памфилова допустила проведение трехдневного голосования в будущем
Памфилова допустила проведение трехдневного голосования в будущем - РИА Новости, 17.09.2021
Памфилова допустила проведение трехдневного голосования в будущем
Трехдневное голосование, скорее всего, приживется и в дальнейшем, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:37
2021-09-17T12:37
выборы в государственную думу
политика
выборы
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трехдневное голосование, скорее всего, приживется и в дальнейшем, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова."С учетом того, что... по всем соцопросам, все, кто принимал участие, очень положительно оценили трехдневное голосование, - скорее всего, оно приживется", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Значит, добавила она, будет стоять вопрос разведения учебного процесса в школах и трехдневного голосования."Сейчас выборы проходят, есть трехдневное голосование, и у нас почти половина избирательных участков расположены в учебных заведениях. С другой стороны, у нас еще и довольно значительная часть членов избирательных комиссий, сотрудники системы образования, и на них огромная нагрузка ложится в эти дни", - подчеркнула Памфилова.Эту проблему все равно придется решать, отметила она. "Но сейчас мы в режиме постоянного диалога с Минпросвещения и согласования наших действий предложили оптимальный вариант, как развести на этих выборах учебный процесс и процесс выборов", - резюмировала председатель ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, выборы, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
12:37 17.09.2021
 
Памфилова допустила проведение трехдневного голосования в будущем

Глава ЦИК Памфилова: трехдневное голосование может прижиться и в дальнейшем

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трехдневное голосование, скорее всего, приживется и в дальнейшем, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
"С учетом того, что... по всем соцопросам, все, кто принимал участие, очень положительно оценили трехдневное голосование, - скорее всего, оно приживется", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
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Памфилова объяснила, почему трехдневное голосование оптимально при пандемии
Значит, добавила она, будет стоять вопрос разведения учебного процесса в школах и трехдневного голосования.
"Сейчас выборы проходят, есть трехдневное голосование, и у нас почти половина избирательных участков расположены в учебных заведениях. С другой стороны, у нас еще и довольно значительная часть членов избирательных комиссий, сотрудники системы образования, и на них огромная нагрузка ложится в эти дни", - подчеркнула Памфилова.
Эту проблему все равно придется решать, отметила она. "Но сейчас мы в режиме постоянного диалога с Минпросвещения и согласования наших действий предложили оптимальный вариант, как развести на этих выборах учебный процесс и процесс выборов", - резюмировала председатель ЦИК.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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