https://ria.ru/20210917/germaniya-1750458233.html

В Германии ученые предлагают приучать коров к туалету

В Германии ученые предлагают приучать коров к туалету - РИА Новости, 18.09.2021

В Германии ученые предлагают приучать коров к туалету

Ученые из Германии и Новой Зеландии предложили обучать коров справлять малую нужду в специально отведенных местах, сообщает "Европульс". РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-17T00:33

2021-09-17T00:33

2021-09-18T09:07

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ученые из Германии и Новой Зеландии предложили обучать коров справлять малую нужду в специально отведенных местах, сообщает "Европульс".Эта мера, по мнению специалистов, должна сократить выбросы парниковых газов, которые неизбежны при животноводстве.Исследователи выяснили, что приучение коров к туалету — вполне выполнимая задача. В качестве эксперимента им удалось обучить 16 телят. Всего за 15 дней с помощью нехитрых методов дрессировки детеныши научились ходить в специально подготовленный загон как в уборную. За выполненное задание телята получали вкусное вознаграждение.Ученые считают, что открытие поможет сократить пагубное влияние на экологию, уменьшить образование парниковых газов (углекислый и азотистый) и нитратов.

https://ria.ru/20210917/medved-1750441073.html

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2021

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новая зеландия, германия, новости - туризм, коровы, туризм, экология