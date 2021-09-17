https://ria.ru/20210917/germaniya-1750458233.html
В Германии ученые предлагают приучать коров к туалету
В Германии ученые предлагают приучать коров к туалету - РИА Новости, 18.09.2021
В Германии ученые предлагают приучать коров к туалету
Ученые из Германии и Новой Зеландии предложили обучать коров справлять малую нужду в специально отведенных местах, сообщает "Европульс". РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-17T00:33
2021-09-17T00:33
2021-09-18T09:07
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ученые из Германии и Новой Зеландии предложили обучать коров справлять малую нужду в специально отведенных местах, сообщает "Европульс".Эта мера, по мнению специалистов, должна сократить выбросы парниковых газов, которые неизбежны при животноводстве.Исследователи выяснили, что приучение коров к туалету — вполне выполнимая задача. В качестве эксперимента им удалось обучить 16 телят. Всего за 15 дней с помощью нехитрых методов дрессировки детеныши научились ходить в специально подготовленный загон как в уборную. За выполненное задание телята получали вкусное вознаграждение.Ученые считают, что открытие поможет сократить пагубное влияние на экологию, уменьшить образование парниковых газов (углекислый и азотистый) и нитратов.
https://ria.ru/20210917/medved-1750441073.html
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