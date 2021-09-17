Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210917/germaniya-1750458233.html
В Германии ученые предлагают приучать коров к туалету
В Германии ученые предлагают приучать коров к туалету - РИА Новости, 18.09.2021
В Германии ученые предлагают приучать коров к туалету
Ученые из Германии и Новой Зеландии предложили обучать коров справлять малую нужду в специально отведенных местах, сообщает "Европульс". РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-17T00:33
2021-09-18T09:07
туризм
новая зеландия
германия
новости - туризм
коровы
туризм
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148547/24/1485472452_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_e604a0e34e9064b07d8bc60196bc52b9.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ученые из Германии и Новой Зеландии предложили обучать коров справлять малую нужду в специально отведенных местах, сообщает "Европульс".Эта мера, по мнению специалистов, должна сократить выбросы парниковых газов, которые неизбежны при животноводстве.Исследователи выяснили, что приучение коров к туалету — вполне выполнимая задача. В качестве эксперимента им удалось обучить 16 телят. Всего за 15 дней с помощью нехитрых методов дрессировки детеныши научились ходить в специально подготовленный загон как в уборную. За выполненное задание телята получали вкусное вознаграждение.Ученые считают, что открытие поможет сократить пагубное влияние на экологию, уменьшить образование парниковых газов (углекислый и азотистый) и нитратов.
https://ria.ru/20210917/medved-1750441073.html
новая зеландия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148547/24/1485472452_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_37c66817c084369dd6d9f8ac84254252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая зеландия, германия, новости - туризм, коровы, туризм, экология
00:33 17.09.2021 (обновлено: 09:07 18.09.2021)
 

В Германии ученые предлагают приучать коров к туалету

© Fotolia / svetaziКорова с колокольчиком
Корова с колокольчиком - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Fotolia / svetazi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ученые из Германии и Новой Зеландии предложили обучать коров справлять малую нужду в специально отведенных местах, сообщает "Европульс".
Эта мера, по мнению специалистов, должна сократить выбросы парниковых газов, которые неизбежны при животноводстве.
Исследователи выяснили, что приучение коров к туалету — вполне выполнимая задача. В качестве эксперимента им удалось обучить 16 телят. Всего за 15 дней с помощью нехитрых методов дрессировки детеныши научились ходить в специально подготовленный загон как в уборную. За выполненное задание телята получали вкусное вознаграждение.
Ученые считают, что открытие поможет сократить пагубное влияние на экологию, уменьшить образование парниковых газов (углекислый и азотистый) и нитратов.
Гималайский медведь в Приморье - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 04:42Туризм
В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
 
ТуризмНовая ЗеландияГерманияНовости - ТуризмкоровыТуризмЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:43Военные в Гвинее заявили, что свергнутый президент останется в стране
13:40Синоптик предупредил об обильных осадках в Москве
13:37Москалькова оценила ситуацию с голосованием как спокойную
13:28Глава Подмосковья проголосовал на выборах в Госдуму и Мособлдуму
13:25Пакистанский сенатор пригласил Жириновского в Исламабад
13:24За выборами в Госдуму следят 7,5 тысячи человек по видеонаблюдению
13:21В ОП рассказали о самом популярном фейке о выборах
13:20Власти Башкирии помогут туристке, которую обвинили в краже в Турции
13:15Явка на выборах в Омской области составила 18,95 процента
13:15Более полутора миллиона москвичей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн
13:13В Белоруссии проголосовали более 7,5 тысячи россиян на выборах в Госдуму
13:13ЦИК сообщил об отражении крупной DDoS-атаки на ресурсы избиркома
13:04Глава ЦИК напомнила о необходимости соблюдения дня тишины
12:56На Украине заявили, что Россия "заморозит" ЕС из-за "Северного потока — 2"
12:49ЦИК получил 137 обращений из-за принуждения к голосованию
12:48В ЦИК рассказали о трех атаках из-за рубежа на ресурсы комиссии
12:47Правительство одобрило выплату медперсоналу за работу с больными COVID-19
12:47В избиркоме объяснили очередь из росгвардейцев на участке в Омске
12:46Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 осенью
12:43Памфилова принесла соболезнования из-за смерти секретаря избиркома Бурятии
Лента новостейМолния