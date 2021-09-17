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"Газпром" ответил на требование ЕП провести расследование из-за цен на газ
"Газпром" ответил на требование ЕП провести расследование из-за цен на газ - РИА Новости, 18.09.2021
"Газпром" ответил на требование ЕП провести расследование из-за цен на газ
В "Газпроме" отреагировали на требование депутатов Европейского парламента расследовать деятельность компании до запуска "Северного потока — 2". РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-17T20:09
2021-09-18T00:24
в мире
европа
еврокомиссия
газпром
европарламент
цены на нефть
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В "Газпроме" отреагировали на требование депутатов Европейского парламента расследовать деятельность компании до запуска "Северного потока — 2".Ранее Еврокомиссия получила письмо от группы евродепутатов, обвинивших "Газпром" "в рыночных манипуляциях и шантаже", чтобы получить согласие на эксплуатацию трубопровода. Как считают парламентарии, российская компания нарушает правила конкуренции Евросоюза: речь идет "об ограничениях в поставках российского газа в Европу и повышении цен". По мнению членов ЕП, это приведет к увеличению счетов за электроэнергию для потребителей из ЕС."Северный поток — 2"Строительство газопровода, занявшее три года, завершили на прошлой недели. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в года. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021-го.Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к сооружению, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали ФРГ и Австрия.Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, европа, еврокомиссия, газпром, европарламент, цены на нефть
20:09 17.09.2021 (обновлено: 00:24 18.09.2021)
 
"Газпром" ответил на требование ЕП провести расследование из-за цен на газ

В "Газпроме" заявили, что поставки газа соответствуют заявкам потребителей и контрактам

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В "Газпроме" отреагировали на требование депутатов Европейского парламента расследовать деятельность компании до запуска "Северного потока — 2".
Ранее Еврокомиссия получила письмо от группы евродепутатов, обвинивших "Газпром" "в рыночных манипуляциях и шантаже", чтобы получить согласие на эксплуатацию трубопровода. Как считают парламентарии, российская компания нарушает правила конкуренции Евросоюза: речь идет "об ограничениях в поставках российского газа в Европу и повышении цен". По мнению членов ЕП, это приведет к увеличению счетов за электроэнергию для потребителей из ЕС.

"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей", — отметили в пресс-службе "Газпрома".

"Северный поток — 2"

Строительство газопровода, занявшее три года, завершили на прошлой недели. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в года. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021-го.
Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к сооружению, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали ФРГ и Австрия.
Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.
Россию это не устраивает. По мнению Москвы, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
Российское судно-трубоукладчик Академик Черский во время работ на завершающем участке газопровода Северный поток-2 в водах Германии - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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