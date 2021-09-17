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https://ria.ru/20210917/gazprom-1750572359.html
В Европарламенте потребовали расследовать деятельность "Газпрома"
В Европарламенте потребовали расследовать деятельность "Газпрома" - РИА Новости, 17.09.2021
В Европарламенте потребовали расследовать деятельность "Газпрома"
Группа депутатов Европейского парламента потребовала от Еврокомиссии расследовать деятельность "Газпрома" до запуска "Северного потока — 2", сообщило Польское... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:56
2021-09-17T17:49
экономика
природный газ
европа
еврокомиссия
газпром
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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ВАРШАВА, 17 сен — РИА Новости. Группа депутатов Европейского парламента потребовала от Еврокомиссии расследовать деятельность "Газпрома" до запуска "Северного потока — 2", сообщило Польское радио.С таким призывом выступили более 40 парламентариев. Они обвинили российскую компанию "в рыночных манипуляциях и шантаже", чтобы получить согласие на эксплуатацию трубопровода.Письмо в ЕК инициировал литовский евродепутат Андриус Кубилиус. Его подписали 14 политиков из Польши.По данным радио, в документе говорится, что "необходимо срочно инициировать расследование умышленных рыночных манипуляций со стороны "Газпрома" и нарушения правил конкуренции Евросоюза".Речь, как отмечается, идет "об ограничениях в поставках российского газа в Европу и повышении цен". По мнению парламентариев, это приведет к увеличению счетов за электроэнергию для потребителей из ЕС."Это рождает подозрения, что "Газпром" сознательно пытается надавить на Европу, чтобы она согласилась на запуск "Северного потока — 2", несмотря на его несовместимость с европейскими нормами", — поясняется в письме. "Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, топливо по магистрали пустят уже в этом отопительном сезоне.Против выступали США, которые продвигают свой СПГ в Европу, а также Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита сырья. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к строительству. Активно поддерживали трубопровод Германия и Австрия.Москва неоднократно объясняла, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект. Российские власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину, однако это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.
https://ria.ru/20210915/sanktsii-1750187058.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, природный газ, европа, еврокомиссия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
16:56 17.09.2021 (обновлено: 17:49 17.09.2021)
 
В Европарламенте потребовали расследовать деятельность "Газпрома"

Депутаты ЕП потребовали расследовать деятельность "Газпрома" из-за роста цен на газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 17 сен — РИА Новости. Группа депутатов Европейского парламента потребовала от Еврокомиссии расследовать деятельность "Газпрома" до запуска "Северного потока — 2", сообщило Польское радио.
С таким призывом выступили более 40 парламентариев. Они обвинили российскую компанию "в рыночных манипуляциях и шантаже", чтобы получить согласие на эксплуатацию трубопровода.
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Письмо в ЕК инициировал литовский евродепутат Андриус Кубилиус. Его подписали 14 политиков из Польши.
По данным радио, в документе говорится, что "необходимо срочно инициировать расследование умышленных рыночных манипуляций со стороны "Газпрома" и нарушения правил конкуренции Евросоюза".
Речь, как отмечается, идет "об ограничениях в поставках российского газа в Европу и повышении цен". По мнению парламентариев, это приведет к увеличению счетов за электроэнергию для потребителей из ЕС.
"Это рождает подозрения, что "Газпром" сознательно пытается надавить на Европу, чтобы она согласилась на запуск "Северного потока — 2", несмотря на его несовместимость с европейскими нормами", — поясняется в письме.
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"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, топливо по магистрали пустят уже в этом отопительном сезоне.
Против выступали США, которые продвигают свой СПГ в Европу, а также Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита сырья. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к строительству. Активно поддерживали трубопровод Германия и Австрия.
Москва неоднократно объясняла, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект. Российские власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину, однако это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.
 
ЭкономикаПриродный газЕвропаЕврокомиссияГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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