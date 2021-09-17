https://ria.ru/20210917/gazprom-1750529645.html

Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург

Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург - РИА Новости, 17.09.2021

Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург

Переезд штаб-квартиры "Газпрома" в Санкт-Петербург даст городскому бюджету уже в этом году дополнительно 17 миллиардов рублей доходов, а в следующем - порядка... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:07

2021-09-17T14:07

2021-09-17T14:33

санкт-петербург

газпром

экономика

александр беглов

владимир путин

лахта центр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750263911_0:39:3038:1748_1920x0_80_0_0_405a30be98d2179b1ba49645c703d2db.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Переезд штаб-квартиры "Газпрома" в Санкт-Петербург даст городскому бюджету уже в этом году дополнительно 17 миллиардов рублей доходов, а в следующем - порядка 40 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин."ПАО "Газпром" в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 миллиардов рублей, а в следующем году - порядка 40 миллиардов рублей. Хочу подчеркнуть - дополнительно, это те средства, которых раньше у города не было", - сказал Путин на встрече с губернатором Александром Бегловым.Путин добавил, что важно использовать эти средства на приоритетных направлениях развития города в целом."Мне бы очень хотелось, чтобы эти средства были зримыми, чтобы люди, петербуржцы увидели, что дополнительные серьезные деньги в городском бюджете появились, чтобы был зримый, понятный для горожан результат от их использования", - отметил президент.Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в июне одобрили изменения в устав, по которым официальная регистрация компании меняется с Москвы на Санкт-Петербург. Управляющий менеджмент и подразделения "Газпрома" уже несколько лет располагаются в Петербурге, переехав из Москвы. Однако юридический адрес компании до августа этого года был в столице России. Теперь "Газпром" официально зарегистрирован в Санкт-Петербурге, его штаб-квартира будет в "Лахта Центре".Перерегистрация "Газпрома" принесет бюджету Петербурга дополнительные налоговые поступления и создаст в городе новые рабочие места, говорил в июне Беглов.

https://ria.ru/20210804/gazprom-1744319002.html

https://ria.ru/20210525/neboskreb-1733890763.html

https://ria.ru/20210722/tranzit-1742424971.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, газпром, экономика, александр беглов, владимир путин, лахта центр, россия