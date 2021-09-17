14:07 17.09.2021 (обновлено: 14:33 17.09.2021)
Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург
Путин: переезд штаб-квартиры Газпрома в Петербург даст городу миллиарды рублей доходов
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Переезд штаб-квартиры "Газпрома" в Санкт-Петербург даст городскому бюджету уже в этом году дополнительно 17 миллиардов рублей доходов, а в следующем - порядка 40 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"ПАО "Газпром" в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 миллиардов рублей, а в следующем году - порядка 40 миллиардов рублей. Хочу подчеркнуть - дополнительно, это те средства, которых раньше у города не было", - сказал Путин на встрече с губернатором Александром Бегловым.
4 августа, 12:47"Газпром" зарегистрировали в Санкт-Петербурге
Путин добавил, что важно использовать эти средства на приоритетных направлениях развития города в целом.
"Мне бы очень хотелось, чтобы эти средства были зримыми, чтобы люди, петербуржцы увидели, что дополнительные серьезные деньги в городском бюджете появились, чтобы был зримый, понятный для горожан результат от их использования", - отметил президент.
Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в июне одобрили изменения в устав, по которым официальная регистрация компании меняется с Москвы на Санкт-Петербург. Управляющий менеджмент и подразделения "Газпрома" уже несколько лет располагаются в Петербурге, переехав из Москвы. Однако юридический адрес компании до августа этого года был в столице России. Теперь "Газпром" официально зарегистрирован в Санкт-Петербурге, его штаб-квартира будет в "Лахта Центре".
Перерегистрация "Газпрома" принесет бюджету Петербурга дополнительные налоговые поступления и создаст в городе новые рабочие места, говорил в июне Беглов.