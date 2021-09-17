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Миллер допустил, что европейские цены на газ могут побить новые рекорды
Миллер допустил, что европейские цены на газ могут побить новые рекорды - РИА Новости, 17.09.2021
Миллер допустил, что европейские цены на газ могут побить новые рекорды
Цены на газ в Европе в ближайшее время могут достичь новых рекордных отметок, считает глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:59
2021-09-17T12:59
2021-09-17T13:16
экономика
европа
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Цены на газ в Европе в ближайшее время могут достичь новых рекордных отметок, считает глава "Газпрома" Алексей Миллер.По его словам, в подземных хранилищах Европы наблюдается серьезный дефицит запасов газа."Эта ситуация, конечно, сказывается на ценах. И мы видим, что цены в Европе побили уже все возможные рекорды и, может быть даже, еще в ближайшее время побьют", - сказал Миллер в ходе выступления на годовом общем собрании Международного делового конгресса.Цены на газ на фьючерсном рынке Европы по индексу голландского TTF 15 сентября достигли рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20210917/gaz-1750506664.html
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экономика, европа, алексей миллер, газпром
12:59 17.09.2021 (обновлено: 13:16 17.09.2021)
Миллер допустил, что европейские цены на газ могут побить новые рекорды
Глава "Газпрома" Миллер допустил, что европейские цены на газ могут побить новые рекорды