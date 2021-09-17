https://ria.ru/20210917/gaz-1750509423.html

Миллер допустил, что европейские цены на газ могут побить новые рекорды

Миллер допустил, что европейские цены на газ могут побить новые рекорды - РИА Новости, 17.09.2021

Миллер допустил, что европейские цены на газ могут побить новые рекорды

Цены на газ в Европе в ближайшее время могут достичь новых рекордных отметок, считает глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:59

2021-09-17T12:59

2021-09-17T13:16

экономика

европа

алексей миллер

газпром

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Цены на газ в Европе в ближайшее время могут достичь новых рекордных отметок, считает глава "Газпрома" Алексей Миллер.По его словам, в подземных хранилищах Европы наблюдается серьезный дефицит запасов газа."Эта ситуация, конечно, сказывается на ценах. И мы видим, что цены в Европе побили уже все возможные рекорды и, может быть даже, еще в ближайшее время побьют", - сказал Миллер в ходе выступления на годовом общем собрании Международного делового конгресса.Цены на газ на фьючерсном рынке Европы по индексу голландского TTF 15 сентября достигли рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20210917/gaz-1750506664.html

https://ria.ru/20210917/gazprom-1750508620.html

европа

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экономика, европа, алексей миллер, газпром