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Миллер рассказал, на сколько лет России хватит запасов газа
Миллер рассказал, на сколько лет России хватит запасов газа - РИА Новости, 17.09.2021
Миллер рассказал, на сколько лет России хватит запасов газа
Россия располагает самыми большими резервами газа в мире, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:53
2021-09-17T13:48
экономика
алексей миллер
россия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия располагает самыми большими резервами газа в мире, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер."Мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет", — сказал он, выступая на годовом общем собрании Международного делового конгресса.Глава госкорпорации отметил, что некоторые месторождения, которыми она сейчас занимается на Ямале, будут работать до 2132 года.В среду цены на этот вид топлива на фьючерсном рынке Европы по индексу голландского TTF достигли рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. Миллер заметил, что в подземных хранилищах континента наблюдается серьезный дефицит, и эта ситуация сказывается на ценах. Топ-менеджер компании не исключил, что они могут быть еще выше."Газпром" утверждает, что располагает самыми богатыми резервами природного газа. Его доля в мировом объеме составила 16%, а в российском — 70%. По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории страны запасы углеводородов группы компаний по местной классификации достигли 33 574,5 миллиарда кубометров природного газа, 1 494,4 миллиона тонн газового конденсата и 2 023,8 миллиона тонн нефти.
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экономика, алексей миллер, россия
12:53 17.09.2021 (обновлено: 13:48 17.09.2021)
 
Миллер рассказал, на сколько лет России хватит запасов газа

Глава "Газпрома" Миллер заявил, что газа в России хватит еще на сто лет

© Фото : пресс-центр "Газпром"Амурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : пресс-центр "Газпром"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия располагает самыми большими резервами газа в мире, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет", — сказал он, выступая на годовом общем собрании Международного делового конгресса.
Глава госкорпорации отметил, что некоторые месторождения, которыми она сейчас занимается на Ямале, будут работать до 2132 года.
В среду цены на этот вид топлива на фьючерсном рынке Европы по индексу голландского TTF достигли рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.
Миллер заметил, что в подземных хранилищах континента наблюдается серьезный дефицит, и эта ситуация сказывается на ценах. Топ-менеджер компании не исключил, что они могут быть еще выше.
"Газпром" утверждает, что располагает самыми богатыми резервами природного газа. Его доля в мировом объеме составила 16%, а в российском — 70%.
По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории страны запасы углеводородов группы компаний по местной классификации достигли 33 574,5 миллиарда кубометров природного газа, 1 494,4 миллиона тонн газового конденсата и 2 023,8 миллиона тонн нефти.
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ЭкономикаАлексей МиллерРоссия
 
 
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