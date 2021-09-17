https://ria.ru/20210917/gaz-1750506664.html

Миллер рассказал, на сколько лет России хватит запасов газа

Миллер рассказал, на сколько лет России хватит запасов газа - РИА Новости, 17.09.2021

Миллер рассказал, на сколько лет России хватит запасов газа

Россия располагает самыми большими резервами газа в мире, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:53

2021-09-17T12:53

2021-09-17T13:48

экономика

алексей миллер

россия

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия располагает самыми большими резервами газа в мире, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер."Мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет", — сказал он, выступая на годовом общем собрании Международного делового конгресса.Глава госкорпорации отметил, что некоторые месторождения, которыми она сейчас занимается на Ямале, будут работать до 2132 года.В среду цены на этот вид топлива на фьючерсном рынке Европы по индексу голландского TTF достигли рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. Миллер заметил, что в подземных хранилищах континента наблюдается серьезный дефицит, и эта ситуация сказывается на ценах. Топ-менеджер компании не исключил, что они могут быть еще выше."Газпром" утверждает, что располагает самыми богатыми резервами природного газа. Его доля в мировом объеме составила 16%, а в российском — 70%. По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории страны запасы углеводородов группы компаний по местной классификации достигли 33 574,5 миллиарда кубометров природного газа, 1 494,4 миллиона тонн газового конденсата и 2 023,8 миллиона тонн нефти.

https://ria.ru/20210917/gaz-1750381972.html

россия

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экономика, алексей миллер, россия