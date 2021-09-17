https://ria.ru/20210917/gaz-1750444846.html

Эксперты рассказали, какие отрасли ЕС пострадают от роста цен на газ

Эксперты рассказали, какие отрасли ЕС пострадают от роста цен на газ - РИА Новости, 17.09.2021

Эксперты рассказали, какие отрасли ЕС пострадают от роста цен на газ

Рост цен на газ в Евросоюзе может затронуть химическую промышленность, производство "синего" водорода, а также сталелитейные компании, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T07:26

2021-09-17T07:26

2021-09-17T07:26

экономика

сша

евросоюз

ближний восток

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Рост цен на газ в Евросоюзе может затронуть химическую промышленность, производство "синего" водорода, а также сталелитейные компании, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.Цена на газ на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, дневной рост достигал 20%. В целом котировки практически непрерывно растут с конца апреля, когда газ по сравнению с рекордным уровнем был дешевле в 4 раза. Только с начала сентября цены взлетели в полтора раза.Тем не менее, как отметил собеседник, эти отрасли в Европе традиционно проигрывали по уровню издержек производителям из регионов с дешевым газом - США, Ближнего Востока и России. "В связи с чем зачастую Европейских союз использует инструмент антидемпинговых пошлин и квот для защиты внутренних производителей", - добавил он.Руководитель департамента энергетических проектов FinExpertiza в Венгрии Мате Тот в то же время отметил, что завышенные цены на газ серьезно сказываются на энергоемких отраслях. "Это приводит к удорожанию отопления и производства электроэнергии, особенно на газовых электростанциях, а значит, практически любой бизнес столкнется с ростом расходов", - сказал он.По словам аналитика Центра Энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергея Капитонова, высокие цены на газ сокращают конкурентоспособность европейских химических и сталелитейных компаний. Он также подчеркнул, что сегодня наблюдается усиление конкуренции природного газа с углем в секторе электрогенерации."При нынешних ценах на уголь и ценах на выбросы СО2 в рамках европейской системы торговли выбросами (EU ETS) газ должен стоить порядка 500 долларов за тысячу кубометров и ниже, чтобы происходило естественное переключение с угольной генерации на газовую. Однако на спотовом рынке газ торгуется намного дороже - в результате мы наблюдаем обратный процесс - часть газовой электрогенерации уходит с рынка, уступая место угольной", - подытожил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/sevpotok-1750422791.html

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экономика, сша, евросоюз, ближний восток, цены на нефть, россия