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Лучшие фото недели: космический портрет, слет роботов и арка в "обертке"
Лучшие фото недели: космический портрет, слет роботов и арка в "обертке" - РИА Новости, 17.09.2021
Лучшие фото недели: космический портрет, слет роботов и арка в "обертке"
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:07
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фото
мода
голосование
будапешт
израиль
индонезия
париж
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
будапешт
израиль
индонезия
париж
индия
конакри (город)
республика алтай
псковская область
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челябинск
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фото, фото, мода, голосование, будапешт, израиль, индонезия, париж, индия, конакри (город), республика алтай, псковская область, пекин, челябинск, йемен, москва, надым, владимир путин, mtv video music awards, венецианский кинофестиваль, патриарх кирилл (владимир гундяев), дженнифер лопес, олег новицкий, бен аффлек, сулавеси, ямало-ненецкий автономный округ (янао), день города москвы, герат (провинция), йом киппур, кошице, роботы, джозеф "бо" байден, космос, нью-йорк, кабул, александра бойкова, дмитрий козловский, коронавирус covid-19, "запад-2021" (военные учения)
11:07 17.09.2021
 

Лучшие фото недели: космический портрет, слет роботов и арка в "обертке"

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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на Венецианском кинофестивале.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на 78-м Венецианском кинофестивале в Италии
1 из 30

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на Венецианском кинофестивале.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© POOL / Перейти в фотобанк

Победители XXXII летних Олимпийских игр перед встречей с Владимиром Путиным в Кремле.

Победители XXXII летних Олимпийских игр в Токио перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
2 из 30

Победители XXXII летних Олимпийских игр перед встречей с Владимиром Путиным в Кремле.

© POOL
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© РИА Новости / Алексей Дружинин/POOL / Перейти в фотобанк

Владимир Путин после церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области.

Президент РФ Владимир Путин после церемонии открытия мемориального комплекса Князь Александр Невский с дружиной в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области
3 из 30

Владимир Путин после церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области.

© РИА Новости / Алексей Дружинин/POOL
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© Фото : Instagram/novitskiy_iss

Олег Новицкий работает в открытом космосе.

Олег Новицкий во время выхода в открытый космос 9 сентября
4 из 30

Олег Новицкий работает в открытом космосе.

© Фото : Instagram/novitskiy_iss
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Член участковой избирательной комиссии из села Балыкча во время досрочного голосования за депутатов Госдумы на кордоне Алтайского заповедника на Телецком озере.

Член участковой избирательной комиссии из села Балыкча Улаганского района Республики Алтай во время проведения досрочного голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на кордоне Алтайского заповедника на Телецком озере
5 из 30

Член участковой избирательной комиссии из села Балыкча во время досрочного голосования за депутатов Госдумы на кордоне Алтайского заповедника на Телецком озере.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© REUTERS / Ali Owidha

Дети в кузове грузовика в лагере для внутренне перемещенных лиц в Йемене.

Дети в кузове грузовика в лагере для внутренне перемещенных лиц в Марибе, Йемен
6 из 30

Дети в кузове грузовика в лагере для внутренне перемещенных лиц в Йемене.

© REUTERS / Ali Owidha
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРебенок в одном из поселков Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ребенок в одном из поселков Ямало-Ненецкого автономного округа
7 из 30
Ребенок в одном из поселков Ямало-Ненецкого автономного округа.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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© AP Photo / Ng Han Guan

Рабочие на Всемирной конференции робототехники в Пекине.

Рабочие на Всемирной конференции роботов в Пекине, Китай
8 из 30

Рабочие на Всемирной конференции робототехники в Пекине.

© AP Photo / Ng Han Guan
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY

Афганцы в парке аттракционов в Герате.

Афганские мужчины катаются в парке в Герате, Афганистан. 10 сентября 2021 года
9 из 30

Афганцы в парке аттракционов в Герате.

© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
© AP Photo / Chip Somodevilla/Pool

Президент США Джо Байден на церемонии памяти погибших 20 лет назад в результате терактов в Нью-Йорке.

Президент Джо Байден во время ежегодной церемонии памяти 9/11 в Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
10 из 30

Президент США Джо Байден на церемонии памяти погибших 20 лет назад в результате терактов в Нью-Йорке.

© AP Photo / Chip Somodevilla/Pool
© REUTERS / Benoit Tessier

Акция противников антиковидных ограничений в Париже.

Протесты против ограничений в связи с COVID-19 в Париже, Франция
11 из 30

Акция противников антиковидных ограничений в Париже.

© REUTERS / Benoit Tessier
© AFP 2021 / Hariandi Hafid

Женщина переходит реку по остаткам моста на Сулавеси, разрушенного наводнением год назад.

Женщина переходит реку по мосту, уничтоженному наводнением год назад в Сулевеси
12 из 30

Женщина переходит реку по остаткам моста на Сулавеси, разрушенного наводнением год назад.

© AFP 2021 / Hariandi Hafid
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Бронетранспортер БТР-82А на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад -2021" в Калининградской области.

Бронетранспортер БТР-82А на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
13 из 30

Бронетранспортер БТР-82А на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад -2021" в Калининградской области.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© AFP 2021 / Getty Images/Ilya S. Savenok

Показ новой коллекции Zipporaa на Неделе моды в Нью-Йорке.

Показ новой коллекции Zipporaa на неделе моды Flying Solo в Нью-Йорке
14 из 30

Показ новой коллекции Zipporaa на Неделе моды в Нью-Йорке.

© AFP 2021 / Getty Images/Ilya S. Savenok
© AP Photo / Oded Balilty

Ультраортодоксальный еврей держит цыпленка над головами детей и произносит молитвы во время обряда капарот перед днем искупления Йом-Кипур в Бейт-Шемеше.

Ультраортодоксальный еврей держит курицу в рамках ритуала капарот в Бейт-Шемеше, Израиль
15 из 30

Ультраортодоксальный еврей держит цыпленка над головами детей и произносит молитвы во время обряда капарот перед днем искупления Йом-Кипур в Бейт-Шемеше.

© AP Photo / Oded Balilty
© REUTERS / Jeenah Moon

Модель позирует фотографу перед показом коллекции The Blonds Spring/Summer 2022 на Неделе моды в Нью-Йорке.

Модель позирует фотографу перед показом коллекции The Blonds Spring/Summer 2022 на Неделе моды в Нью-Йорке
16 из 30

Модель позирует фотографу перед показом коллекции The Blonds Spring/Summer 2022 на Неделе моды в Нью-Йорке.

© REUTERS / Jeenah Moon
© AP Photo / Sunday Alamba

Местные жители едут в кузове грузовика по столице Гвинеи Конакри.

Местные жители едут в кузове грузовика в Конакри, Гвинея
17 из 30

Местные жители едут в кузове грузовика по столице Гвинеи Конакри.

© AP Photo / Sunday Alamba
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh

Инсталляция "Триумфальная арка в обертке", созданная в Париже по проекту художника Христо Явашева.

Люди идут мимо закрытой тканью Триумфальной арки в Париже
18 из 30

Инсталляция "Триумфальная арка в обертке", созданная в Париже по проекту художника Христо Явашева.

© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают с произвольной программой на контрольных прокатах сборной в Челябинске.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают с произвольной программой в парном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске
19 из 30

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают с произвольной программой на контрольных прокатах сборной в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Дети качаются на качелях в Надыме.

Дети качаются на качелях на площади у бульвара Стрижова в Надыме
20 из 30

Дети качаются на качелях в Надыме.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© AP Photo / Invision/Charles Sykes

Певица Нормани выступает на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.

Нормани исполняет Wild Side на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке
21 из 30

Певица Нормани выступает на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision/Charles Sykes
© AP Photo / Bernat Armangue

Продавец на птичьем рынке в Кабуле.

Продавец на птичьем рынке в Кабуле, Афганистан
22 из 30

Продавец на птичьем рынке в Кабуле.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Invision/Charles Sykes

Показ коллекции LaQuan Smith на Эмпайэр-стейт-билдинг во время Недели моды в Нью-Йорке.

Коллекция LaQuan Smith представлена в Эмпайэр-стейт-билдинг во время Недели моды в Нью-Йорке
23 из 30

Показ коллекции LaQuan Smith на Эмпайэр-стейт-билдинг во время Недели моды в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision/Charles Sykes
© REUTERS / Rupak De Chowdhuri

Девочка на уроке под открытым небом после закрытия школ из-за COVID-19 в Индии.

Девочка на уроке под открытым небом после закрытия школ из-за COVID-19, Индия
24 из 30

Девочка на уроке под открытым небом после закрытия школ из-за COVID-19 в Индии.

© REUTERS / Rupak De Chowdhuri
© AP Photo / Pavel Golovkin

Фестиваль SUP (Stand Up Paddle) — серфинг на гребном канале в Москве.

Фестиваль SUP (Stand Up Paddle) - серфинг на гребном канале в Москве
25 из 30

Фестиваль SUP (Stand Up Paddle) — серфинг на гребном канале в Москве.

© AP Photo / Pavel Golovkin
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Дождь в Москве.

Люди во время дождя на одной из улиц в Москве
26 из 30

Дождь в Москве.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© AP Photo / Oded Balilty

Израильтяне играют в нарды посреди дороги в Рамат-Гане во время праздника Йом-Кипур.

Израильтяне играют в нарды на дороге, свободной от автомобилей, во время еврейского праздника Йом Кипур в Рамат-Гане, Израиль
27 из 30

Израильтяне играют в нарды посреди дороги в Рамат-Гане во время праздника Йом-Кипур.

© AP Photo / Oded Balilty
© AP Photo / Vadim Ghirda

Девушка держит факел во время шествия накануне открытия Международного евхаристического конгресса в Будапеште.

Девушка держит факел во время шествия, к которому присоединились десятки тысяч человек, Будапешт, Венгрия
28 из 30

Девушка держит факел во время шествия накануне открытия Международного евхаристического конгресса в Будапеште.

© AP Photo / Vadim Ghirda
© REUTERS / Remo Casilli

Жители цыганского квартала Луник в Кошице ждут встречи с папой Римским.

Люди ждут Папу Франциска перед его встречей с членами цыганской общины в Кошице, Словакия
29 из 30

Жители цыганского квартала Луник в Кошице ждут встречи с папой Римским.

© REUTERS / Remo Casilli
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня города на Поклонной горе в Москве.
Праздничный салют в Москве в честь Дня города
30 из 30
Праздничный салют в честь Дня города на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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