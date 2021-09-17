Лучшие фото недели: космический портрет, слет роботов и арка в "обертке"
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на Венецианском кинофестивале.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на Венецианском кинофестивале.
Победители XXXII летних Олимпийских игр перед встречей с Владимиром Путиным в Кремле.
Победители XXXII летних Олимпийских игр перед встречей с Владимиром Путиным в Кремле.
Владимир Путин после церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области.
Владимир Путин после церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области.
Олег Новицкий работает в открытом космосе.
Член участковой избирательной комиссии из села Балыкча во время досрочного голосования за депутатов Госдумы на кордоне Алтайского заповедника на Телецком озере.
Член участковой избирательной комиссии из села Балыкча во время досрочного голосования за депутатов Госдумы на кордоне Алтайского заповедника на Телецком озере.
Дети в кузове грузовика в лагере для внутренне перемещенных лиц в Йемене.
Рабочие на Всемирной конференции робототехники в Пекине.
Рабочие на Всемирной конференции робототехники в Пекине.
Афганцы в парке аттракционов в Герате.
Президент США Джо Байден на церемонии памяти погибших 20 лет назад в результате терактов в Нью-Йорке.
Президент США Джо Байден на церемонии памяти погибших 20 лет назад в результате терактов в Нью-Йорке.
Акция противников антиковидных ограничений в Париже.
Женщина переходит реку по остаткам моста на Сулавеси, разрушенного наводнением год назад.
Женщина переходит реку по остаткам моста на Сулавеси, разрушенного наводнением год назад.
Бронетранспортер БТР-82А на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад -2021" в Калининградской области.
Бронетранспортер БТР-82А на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад -2021" в Калининградской области.
Показ новой коллекции Zipporaa на Неделе моды в Нью-Йорке.
Ультраортодоксальный еврей держит цыпленка над головами детей и произносит молитвы во время обряда капарот перед днем искупления Йом-Кипур в Бейт-Шемеше.
Ультраортодоксальный еврей держит цыпленка над головами детей и произносит молитвы во время обряда капарот перед днем искупления Йом-Кипур в Бейт-Шемеше.
Модель позирует фотографу перед показом коллекции The Blonds Spring/Summer 2022 на Неделе моды в Нью-Йорке.
Модель позирует фотографу перед показом коллекции The Blonds Spring/Summer 2022 на Неделе моды в Нью-Йорке.
Местные жители едут в кузове грузовика по столице Гвинеи Конакри.
Местные жители едут в кузове грузовика по столице Гвинеи Конакри.
Инсталляция "Триумфальная арка в обертке", созданная в Париже по проекту художника Христо Явашева.
Инсталляция "Триумфальная арка в обертке", созданная в Париже по проекту художника Христо Явашева.
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают с произвольной программой на контрольных прокатах сборной в Челябинске.
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступают с произвольной программой на контрольных прокатах сборной в Челябинске.
Дети качаются на качелях в Надыме.
Певица Нормани выступает на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.
Певица Нормани выступает на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.
Продавец на птичьем рынке в Кабуле.
Продавец на птичьем рынке в Кабуле.
Показ коллекции LaQuan Smith на Эмпайэр-стейт-билдинг во время Недели моды в Нью-Йорке.
Показ коллекции LaQuan Smith на Эмпайэр-стейт-билдинг во время Недели моды в Нью-Йорке.
Девочка на уроке под открытым небом после закрытия школ из-за COVID-19 в Индии.
Девочка на уроке под открытым небом после закрытия школ из-за COVID-19 в Индии.
Фестиваль SUP (Stand Up Paddle) — серфинг на гребном канале в Москве.
Фестиваль SUP (Stand Up Paddle) — серфинг на гребном канале в Москве.
Дождь в Москве.
Израильтяне играют в нарды посреди дороги в Рамат-Гане во время праздника Йом-Кипур.
Израильтяне играют в нарды посреди дороги в Рамат-Гане во время праздника Йом-Кипур.
Девушка держит факел во время шествия накануне открытия Международного евхаристического конгресса в Будапеште.
Девушка держит факел во время шествия накануне открытия Международного евхаристического конгресса в Будапеште.
Жители цыганского квартала Луник в Кошице ждут встречи с папой Римским.