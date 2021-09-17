https://ria.ru/20210917/fosagro-1750607044.html

Зарубежные инвесторы приобрели 90% выпуска семилетних облигаций "ФосАгро"

Зарубежные инвесторы приобрели 90% выпуска семилетних облигаций "ФосАгро" - РИА Новости, 17.09.2021

Зарубежные инвесторы приобрели 90% выпуска семилетних облигаций "ФосАгро"

Компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыла сделку по размещению выпуска семилетних облигаций на 500... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:52

2021-09-17T19:52

2021-09-17T19:52

новости компаний - экономика

фосагро

андрей гурьев

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыла сделку по размещению выпуска семилетних облигаций на 500 миллионов долларов со ставкой купона в 2,6% годовых, сообщает компания.Он особо отметил широкую географию спроса на еврооблигации "ФосАгро". Около 90% выпуска были приобретены зарубежными институциональными инвесторами: континентальная Европа – более 40%, Великобритания – около 25%, США – 16%, Азиатский регион – 6%.По словам Гурьева, высокое доверие инвесторов подкрепляется операционными и финансовыми показателями компании, амбициозной стратегией роста, а также вниманием к вопросам устойчивого развития, что соответствует общей ESG-повестке рынка.Привлеченные средства компания направит на общекорпоративные цели и рефинансирование кредитного портфеля, сохранив соотношение чистый долг/EBITDA на "комфортном уровне", говорится в сообщении.Выпуску еврооблигаций ПАО "ФосАгро" будут присвоены кредитные рейтинги "BBB-" от Standard & Poor's, "Baa3" от Moody's и "BBB-(EXP)" от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании.

https://ria.ru/20210527/konkurs-1734417926.html

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новости компаний - экономика, фосагро, андрей гурьев