https://ria.ru/20210917/fosagro-1750607044.html
Зарубежные инвесторы приобрели 90% выпуска семилетних облигаций "ФосАгро"
Зарубежные инвесторы приобрели 90% выпуска семилетних облигаций "ФосАгро" - РИА Новости, 17.09.2021
Зарубежные инвесторы приобрели 90% выпуска семилетних облигаций "ФосАгро"
Компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыла сделку по размещению выпуска семилетних облигаций на 500... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:52
2021-09-17T19:52
2021-09-17T19:52
новости компаний - экономика
фосагро
андрей гурьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3703dbe3c583dee5bc225ae1194223c3.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыла сделку по размещению выпуска семилетних облигаций на 500 миллионов долларов со ставкой купона в 2,6% годовых, сообщает компания.Он особо отметил широкую географию спроса на еврооблигации "ФосАгро". Около 90% выпуска были приобретены зарубежными институциональными инвесторами: континентальная Европа – более 40%, Великобритания – около 25%, США – 16%, Азиатский регион – 6%.По словам Гурьева, высокое доверие инвесторов подкрепляется операционными и финансовыми показателями компании, амбициозной стратегией роста, а также вниманием к вопросам устойчивого развития, что соответствует общей ESG-повестке рынка.Привлеченные средства компания направит на общекорпоративные цели и рефинансирование кредитного портфеля, сохранив соотношение чистый долг/EBITDA на "комфортном уровне", говорится в сообщении.Выпуску еврооблигаций ПАО "ФосАгро" будут присвоены кредитные рейтинги "BBB-" от Standard & Poor's, "Baa3" от Moody's и "BBB-(EXP)" от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании.
https://ria.ru/20210527/konkurs-1734417926.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a61f2134a36139eb52387a047b6745bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, фосагро, андрей гурьев
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыла сделку по размещению выпуска семилетних облигаций на 500 миллионов долларов со ставкой купона в 2,6% годовых, сообщает компания.
"Мы увидели высокий спрос со стороны широкого круга инвесторов: ставка купона оказалась на 65 базисных пунктов ниже верхней границы изначального ориентира, составлявшего 3,25%; переподписка существенно превысила объем размещения", - приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева.
Он особо отметил широкую географию спроса на еврооблигации "ФосАгро
". Около 90% выпуска были приобретены зарубежными институциональными инвесторами: континентальная Европа
– более 40%, Великобритания
– около 25%, США
– 16%, Азиатский регион – 6%.
По словам Гурьева, высокое доверие инвесторов подкрепляется операционными и финансовыми показателями компании, амбициозной стратегией роста, а также вниманием к вопросам устойчивого развития, что соответствует общей ESG-повестке рынка.
"ФосАгро" поступательно увеличивает выпуск экоэффективных минеральных удобрений, в составе которых нет опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других токсичных веществ. При этом наши действия соответствуют общим тенденциям на российском и международных рынках: введению экомаркировки для минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками в России и добровольной экомаркировки для эталонно чистых удобрений и ограничения предельного содержания кадмия в пищевых продуктах на территории ЕС", - пояснил Гурьев.
Привлеченные средства компания направит на общекорпоративные цели и рефинансирование кредитного портфеля, сохранив соотношение чистый долг/EBITDA на "комфортном уровне", говорится в сообщении.
Выпуску еврооблигаций ПАО "ФосАгро" будут присвоены кредитные рейтинги "BBB-" от Standard & Poor's, "Baa3" от Moody's и "BBB-(EXP)" от Fitch Ratings
, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании.