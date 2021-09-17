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Зарубежные инвесторы приобрели 90% выпуска семилетних облигаций "ФосАгро"
Зарубежные инвесторы приобрели 90% выпуска семилетних облигаций "ФосАгро" - РИА Новости, 17.09.2021
Зарубежные инвесторы приобрели 90% выпуска семилетних облигаций "ФосАгро"
Компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыла сделку по размещению выпуска семилетних облигаций на 500... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:52
2021-09-17T19:52
новости компаний - экономика
фосагро
андрей гурьев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыла сделку по размещению выпуска семилетних облигаций на 500 миллионов долларов со ставкой купона в 2,6% годовых, сообщает компания.Он особо отметил широкую географию спроса на еврооблигации "ФосАгро". Около 90% выпуска были приобретены зарубежными институциональными инвесторами: континентальная Европа – более 40%, Великобритания – около 25%, США – 16%, Азиатский регион – 6%.По словам Гурьева, высокое доверие инвесторов подкрепляется операционными и финансовыми показателями компании, амбициозной стратегией роста, а также вниманием к вопросам устойчивого развития, что соответствует общей ESG-повестке рынка.Привлеченные средства компания направит на общекорпоративные цели и рефинансирование кредитного портфеля, сохранив соотношение чистый долг/EBITDA на "комфортном уровне", говорится в сообщении.Выпуску еврооблигаций ПАО "ФосАгро" будут присвоены кредитные рейтинги "BBB-" от Standard &amp; Poor's, "Baa3" от Moody's и "BBB-(EXP)" от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании.
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новости компаний - экономика, фосагро, андрей гурьев
19:52 17.09.2021
 

Зарубежные инвесторы приобрели 90% выпуска семилетних облигаций "ФосАгро"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Компания "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, закрыла сделку по размещению выпуска семилетних облигаций на 500 миллионов долларов со ставкой купона в 2,6% годовых, сообщает компания.
"Мы увидели высокий спрос со стороны широкого круга инвесторов: ставка купона оказалась на 65 базисных пунктов ниже верхней границы изначального ориентира, составлявшего 3,25%; переподписка существенно превысила объем размещения", - приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева.
Он особо отметил широкую географию спроса на еврооблигации "ФосАгро". Около 90% выпуска были приобретены зарубежными институциональными инвесторами: континентальная Европа – более 40%, Великобритания – около 25%, США – 16%, Азиатский регион – 6%.
По словам Гурьева, высокое доверие инвесторов подкрепляется операционными и финансовыми показателями компании, амбициозной стратегией роста, а также вниманием к вопросам устойчивого развития, что соответствует общей ESG-повестке рынка.
"ФосАгро" поступательно увеличивает выпуск экоэффективных минеральных удобрений, в составе которых нет опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других токсичных веществ. При этом наши действия соответствуют общим тенденциям на российском и международных рынках: введению экомаркировки для минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками в России и добровольной экомаркировки для эталонно чистых удобрений и ограничения предельного содержания кадмия в пищевых продуктах на территории ЕС", - пояснил Гурьев.
Привлеченные средства компания направит на общекорпоративные цели и рефинансирование кредитного портфеля, сохранив соотношение чистый долг/EBITDA на "комфортном уровне", говорится в сообщении.
Выпуску еврооблигаций ПАО "ФосАгро" будут присвоены кредитные рейтинги "BBB-" от Standard & Poor's, "Baa3" от Moody's и "BBB-(EXP)" от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании.
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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Новости компаний - ЭкономикаФосАгроАндрей Гурьев
 
 
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