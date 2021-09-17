https://ria.ru/20210917/evkurov-1750458791.html

Замминистра обороны Евкуров проголосовал в Рязани

Замминистра обороны Евкуров проголосовал в Рязани - РИА Новости, 17.09.2021

Замминистра обороны Евкуров проголосовал в Рязани

Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проголосовал на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке в Рязани, передает... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:36

2021-09-17T09:36

2021-09-17T09:36

выборы в государственную думу

политика

юнус-бек евкуров

госдума рф

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РЯЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проголосовал на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке в Рязани, передает корреспондент РИА Новости.Для голосования был избран участок 1019, к которому прикреплено Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени В.Ф. Маргелова. Данное училище Евкуров окончил в 1989 году.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

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политика, юнус-бек евкуров, госдума рф