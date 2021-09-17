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Привитым "Спутником V" разрешили въезд в Эстонию

Привитым "Спутником V" разрешили въезд в Эстонию - РИА Новости, 17.09.2021

Привитым "Спутником V" разрешили въезд в Эстонию

Эстония разрешила въезд людям, которые привились российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили РИА Новости в посольстве в Москве. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:24

2021-09-17T11:24

2021-09-17T12:40

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Эстония разрешила въезд людям, которые привились российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили РИА Новости в посольстве в Москве.Ранее эстонский департамент здоровья решил разрешить всем прибывающим в страну подтверждать свою инфекционную безопасность любыми препаратами, официально используемыми в разных государствах.В ведомстве напомнили, что "Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной". В республике для иммунизации применяют препараты от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.На практике, как пояснили в посольстве, это решение означает, что россиянам, которые сделали две прививки (притом что с момента последней прошло не более года), разрешат въезд в Эстонию. Кроме того, гражданам необходимо свидетельство о пройденной процедуре.Некоторые страны Евросоюза отдельно применяли у себя "Спутник V". В начале года РФПИ подал заявку на его регистрацию в ЕС через процедуру постепенной экспертизы (rolling review) — она началась 4 марта. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) предоставили все необходимые документы для одобрения.Москва, как заявлял ранее глава МИД Сергей Лавров, рассчитывает, что европейские государства откажутся от политизации темы российских вакцин."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Его эффективность составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6 процента), сообщали в РФПИ и НИЦ Гамалеи.

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эстония, россия, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, в мире, здоровье - общество