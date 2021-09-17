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Религия
https://ria.ru/20210917/episkop-1750583837.html
На Кипре высказались о решении РПЦ по украинским раскольникам
На Кипре высказались о решении РПЦ по украинским раскольникам - РИА Новости, 17.09.2021
На Кипре высказались о решении РПЦ по украинским раскольникам
Архиерей Кипрской православной церкви митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор (Киккотис) заявил, что те, кто обвиняет Русскую православную церковь в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:43
2021-09-17T17:43
религия
украина
московская патриархия
петр порошенко
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Архиерей Кипрской православной церкви митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор (Киккотис) заявил, что те, кто обвиняет Русскую православную церковь в необоснованном разрыве общения с признавшими украинский раскол церквами, неправы."Некоторые обвиняют православную Московскую патриархию в том, что она грубо, поспешно и с экклезиологической точки зрения безосновательно прервала евхаристическое общение со Вселенской патриархией Константинополя, а позднее – с примкнувшими к ней Элладской и Александрийской церквами, или по крайней мере с теми из епископов, кто согласился на сослужение с клириками раскольнических общин. &lt;...&gt; Решение Московской патриархии прервать общение сразу с тремя церквами… было правильным и оправданным", - рассказал он на конференции "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения".Разрыв канонического общения в данном случае, отметил он, был основан на священных канонах и согласуется с вековой церковной практикой."Православная Московская патриархия прервала общение со Вселенской патриархией Константинополя по причине нарушения священных канонов, одностороннего вторжения Вселенского патриарха в дела Украинской церкви, не являющейся его канонической территорией, кульминацией которых стало предоставление томоса об автокефалии раскольническим структурам этой старны", - сказал он.Архиерей также назвал признание раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Константинопольским патриархатом "надругательством над институтом автокефалии"."Как и следовало ожидать, надругательство над священным институтом автокефалии, имевшее место в случае Украины, не только не привело к вожделенному церковному примирению и единству, но напротив, еще больше усилило разделение в жизни украинского народа", - добавил он.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.Митрополит Никифор ранее опубликовал первое англоязычное богословское исследование вмешательства Константинопольского патриархата в церковный раскол на Украине. Летом 2021 года оно было опубликовано Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ) на английском языке.
https://ria.ru/20210917/raskol-1750390242.html
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украина, московская патриархия, петр порошенко, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу)
17:43 17.09.2021
 

На Кипре высказались о решении РПЦ по украинским раскольникам

© Фото : Мария СтефановаЦерковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр
Церковь святого Лазаря в Ларнаке, Республика Кипр - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : Мария Стефанова
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Архиерей Кипрской православной церкви митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор (Киккотис) заявил, что те, кто обвиняет Русскую православную церковь в необоснованном разрыве общения с признавшими украинский раскол церквами, неправы.
"Некоторые обвиняют православную Московскую патриархию в том, что она грубо, поспешно и с экклезиологической точки зрения безосновательно прервала евхаристическое общение со Вселенской патриархией Константинополя, а позднее – с примкнувшими к ней Элладской и Александрийской церквами, или по крайней мере с теми из епископов, кто согласился на сослужение с клириками раскольнических общин. <...> Решение Московской патриархии прервать общение сразу с тремя церквами… было правильным и оправданным", - рассказал он на конференции "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения".
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Разрыв канонического общения в данном случае, отметил он, был основан на священных канонах и согласуется с вековой церковной практикой.
"Православная Московская патриархия прервала общение со Вселенской патриархией Константинополя по причине нарушения священных канонов, одностороннего вторжения Вселенского патриарха в дела Украинской церкви, не являющейся его канонической территорией, кульминацией которых стало предоставление томоса об автокефалии раскольническим структурам этой старны", - сказал он.
Архиерей также назвал признание раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Константинопольским патриархатом "надругательством над институтом автокефалии".
"Как и следовало ожидать, надругательство над священным институтом автокефалии, имевшее место в случае Украины, не только не привело к вожделенному церковному примирению и единству, но напротив, еще больше усилило разделение в жизни украинского народа", - добавил он.
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В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
Митрополит Никифор ранее опубликовал первое англоязычное богословское исследование вмешательства Константинопольского патриархата в церковный раскол на Украине. Летом 2021 года оно было опубликовано Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ) на английском языке.
 
РелигияУкраинаМосковская ПатриархияПетр ПорошенкоКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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