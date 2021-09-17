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В Тольятти открылся крупнейший в Европе завод металлических дверей
В Тольятти открылся крупнейший в Европе завод металлических дверей - РИА Новости, 17.09.2021
В Тольятти открылся крупнейший в Европе завод металлических дверей
Крупнейший в России и в Европе завод по производству входных металлических дверей "Феррони" открылся в Тольятти, компания отправляет свою продукцию в 28 стран и РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:56
2021-09-17T19:56
экономика
технологии
тольятти
европа
снг
росэксимбанк
российский экспортный центр
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Крупнейший в России и в Европе завод по производству входных металлических дверей "Феррони" открылся в Тольятти, компания отправляет свою продукцию в 28 стран и планирует расширять географию, сообщает Российский экспортный центр."Компания "Феррони" производит одну металлическую дверь каждые 7 секунд. 14 сентября 2021 года в сотрудничестве с РЭЦ она открыла новый завод в Тольятти, предприятие "Феррони-Тольятти" планирует выпускать более полутора миллионов дверей в год, и большая часть продукции которого будет отправляться на экспорт", - сообщает РЭЦ.Сейчас группа "Феррони" занимает первое место в России, СНГ и Европе, а также пятое место в мире по объему производства входных металлических дверей и является крупнейшим экспортером из России. В ближайшей перспективе компания также планирует и собственное производство комплектующих с гальваническим покрытием, электронных биометрических замков и др. Кроме того, рассматриваются и новые инвестиционные проекты за рубежом."Все предлагаемые Группой РЭЦ продукты, инструменты и услуги позволили значительно повысить экспортный потенциал "Феррони". С начала сотрудничества с Группой РЭЦ в 2020-2021 гг. "Феррони" удалось вдвое увеличить экспортную выручку и значительно расширить количество надежных зарубежных контрагентов. По нашему мнению, уровень оказываемой экспортерам всесторонней комплексной поддержки является беспрецедентным и находится вне конкуренции с коммерческими организациями", — передают в РЭЦ слова генерального директора компании Марины Павловой."Компания "Феррони" с каждым годом демонстрирует высокие темпы роста и существенно наращивает экспортную выручку. Открытие новой производственной площадки - наглядное тому подтверждение. В этом году мы продолжаем взаимодействовать с "Феррони" в части финансирования экспортных контрактов по линии Росэксимбанка. Предоставление кредитной поддержки ведущему производителю дверей — один из значимых отраслевых проектов. В настоящий момент мы также прорабатываем и другие кредитно-гарантийные и страховые продукты Группы РЭЦ применительно к существующим и перспективным потребностям компании. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с группой "Феррони", в том числе при реализации новых инвестиционных проектов в России и за рубежом", - сказал вице-президент РЭЦ Максим Кобин."В прошлом году сотрудники "Феррони" прошли обучение по акселерационной программе Школы экспорта РЭЦ полуторамесячный интенсив продемонстрировал амбициозность экспортных планов, которые компания связывает с новой производственной площадкой. И речь не только о географии планируемых зарубежных поставок, которая охватывает практически все континенты. Для нас как образовательного партнера "Феррони" важней готовность и открытость команды к совершенствованию компетенций и знаний, а также выстраиванию оптимальных алгоритмов реализации экспортных проектов. И коллеги это в полной мере продемонстрировали. В этом году компанию ожидает кадровое расширение, а значит, Школа экспорта снова готова подставить свое информационно-образовательное плечо", — сообщил директор по маркетингу Школы экспорта РЭЦ Артур Лященко на церемонии открытия завода в Тольятти.
https://ria.ru/20210917/proizvodstvo-1750433804.html
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экономика, технологии, тольятти, европа, снг, росэксимбанк, российский экспортный центр, россия
19:56 17.09.2021
 
В Тольятти открылся крупнейший в Европе завод металлических дверей

В Тольятти открылся крупнейший в России и Европе завод металлических дверей

© Depositphotos / ObserverПамятник Василия Татищева в Тольятти
Памятник Василия Татищева в Тольятти - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Depositphotos / Observer
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Крупнейший в России и в Европе завод по производству входных металлических дверей "Феррони" открылся в Тольятти, компания отправляет свою продукцию в 28 стран и планирует расширять географию, сообщает Российский экспортный центр.
"Компания "Феррони" производит одну металлическую дверь каждые 7 секунд. 14 сентября 2021 года в сотрудничестве с РЭЦ она открыла новый завод в Тольятти, предприятие "Феррони-Тольятти" планирует выпускать более полутора миллионов дверей в год, и большая часть продукции которого будет отправляться на экспорт", - сообщает РЭЦ.
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Сейчас группа "Феррони" занимает первое место в России, СНГ и Европе, а также пятое место в мире по объему производства входных металлических дверей и является крупнейшим экспортером из России. В ближайшей перспективе компания также планирует и собственное производство комплектующих с гальваническим покрытием, электронных биометрических замков и др. Кроме того, рассматриваются и новые инвестиционные проекты за рубежом.
"Все предлагаемые Группой РЭЦ продукты, инструменты и услуги позволили значительно повысить экспортный потенциал "Феррони". С начала сотрудничества с Группой РЭЦ в 2020-2021 гг. "Феррони" удалось вдвое увеличить экспортную выручку и значительно расширить количество надежных зарубежных контрагентов. По нашему мнению, уровень оказываемой экспортерам всесторонней комплексной поддержки является беспрецедентным и находится вне конкуренции с коммерческими организациями", — передают в РЭЦ слова генерального директора компании Марины Павловой.
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"Компания "Феррони" с каждым годом демонстрирует высокие темпы роста и существенно наращивает экспортную выручку. Открытие новой производственной площадки - наглядное тому подтверждение. В этом году мы продолжаем взаимодействовать с "Феррони" в части финансирования экспортных контрактов по линии Росэксимбанка. Предоставление кредитной поддержки ведущему производителю дверей — один из значимых отраслевых проектов. В настоящий момент мы также прорабатываем и другие кредитно-гарантийные и страховые продукты Группы РЭЦ применительно к существующим и перспективным потребностям компании. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество с группой "Феррони", в том числе при реализации новых инвестиционных проектов в России и за рубежом", - сказал вице-президент РЭЦ Максим Кобин.
"В прошлом году сотрудники "Феррони" прошли обучение по акселерационной программе Школы экспорта РЭЦ полуторамесячный интенсив продемонстрировал амбициозность экспортных планов, которые компания связывает с новой производственной площадкой. И речь не только о географии планируемых зарубежных поставок, которая охватывает практически все континенты. Для нас как образовательного партнера "Феррони" важней готовность и открытость команды к совершенствованию компетенций и знаний, а также выстраиванию оптимальных алгоритмов реализации экспортных проектов. И коллеги это в полной мере продемонстрировали. В этом году компанию ожидает кадровое расширение, а значит, Школа экспорта снова готова подставить свое информационно-образовательное плечо", — сообщил директор по маркетингу Школы экспорта РЭЦ Артур Лященко на церемонии открытия завода в Тольятти.
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