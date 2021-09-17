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Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 17.09.2021
Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
Приморье дополнительно получило 500 миллионов рублей из федерального бюджета на модернизацию улично-дорожной сети, на эти средства будет отремонтировано свыше... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T04:58
2021-09-17T04:58
общество
уссурийск
надеждинский район
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Приморье дополнительно получило 500 миллионов рублей из федерального бюджета на модернизацию улично-дорожной сети, на эти средства будет отремонтировано свыше 36 километров дорог, сообщает правительство региона.Ремонт пройдет на дорогах Тереховка–Оленевод в Надеждинском районе, Рудная Пристань–Терней и Максимовка–Усть-Соболевка в Тернейском округе, Лесозаводск–Тихменево, Лесозаводск–Донское, подъезде к селу Сергеевка от трассы Уссурийск–Пограничный–Госграница.Эти участки включены в план ремонта на основе пожеланий местных жителей, через них проходит значительное число транспортных средств, отмечают власти.Дорожники уберут пучины грунта, сделают водоотведение, уложат асфальт. Сейчас завершается отбор подрядчиков, все работы планируется завершить до конца года.В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020–2027 годы. Ее целями является развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках и кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы региона. Кроме того, среди целей - развитие и обслуживание дорожной сети, повышение транспортной доступности территорий края и его связности с другими регионами РФ, развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок.Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в июле сообщал, что к 2024 году 50% региональных трасс в стране должно быть приведено в нормативное состояние.
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общество, уссурийск, надеждинский район, россия
04:58 17.09.2021
 
Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог

Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на модернизацию дорог

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Приморье дополнительно получило 500 миллионов рублей из федерального бюджета на модернизацию улично-дорожной сети, на эти средства будет отремонтировано свыше 36 километров дорог, сообщает правительство региона.

"Регион дополнительно получил 500 миллионов рублей на модернизацию улично-дорожной сети. На эти деньги будут отремонтированы дороги общей протяженностью более 36 километров в Лесозаводском городском округе, Пограничном и Тернейском муниципальных округах, Надеждинском районе", - говорится в сообщении.

Ремонт пройдет на дорогах Тереховка–Оленевод в Надеждинском районе, Рудная Пристань–Терней и Максимовка–Усть-Соболевка в Тернейском округе, Лесозаводск–Тихменево, Лесозаводск–Донское, подъезде к селу Сергеевка от трассы Уссурийск–Пограничный–Госграница.
Эти участки включены в план ремонта на основе пожеланий местных жителей, через них проходит значительное число транспортных средств, отмечают власти.
Дорожники уберут пучины грунта, сделают водоотведение, уложат асфальт. Сейчас завершается отбор подрядчиков, все работы планируется завершить до конца года.
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В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020–2027 годы. Ее целями является развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках и кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы региона. Кроме того, среди целей - развитие и обслуживание дорожной сети, повышение транспортной доступности территорий края и его связности с другими регионами РФ, развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в июле сообщал, что к 2024 году 50% региональных трасс в стране должно быть приведено в нормативное состояние.
 
ОбществоУссурийскНадеждинский районРоссия
 
 
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