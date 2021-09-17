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Арестович допустил возвращение Донбасса под контроль Киева военным путем
Арестович допустил возвращение Донбасса под контроль Киева военным путем - РИА Новости, 17.09.2021
Арестович допустил возвращение Донбасса под контроль Киева военным путем
Советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович допустил возвращение... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:49
2021-09-17T10:49
2021-09-17T13:39
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КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович допустил возвращение неподконтрольной Киеву части Донбасса военным путем."Мы не знаем, как будет деоккупирован (Донбасс. — Прим. ред.), мы готовимся к разным вариантам. Стратегия (власти. — Прим. ред.) заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант "Б" — это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую — военный путь", — заявил Арестович в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".Он озвучил один из сценариев, при котором, по его мнению, военный путь возможен: например, в случае болезни российского руководства."И у нас есть три-пять суток, чтобы решить вопрос. Может, и такой вариант будет когда-то", — подчеркнул Арестович.
https://ria.ru/20210916/ukraina-1750326475.html
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в мире, украина, киев, донбасс, алексей арестович
10:49 17.09.2021 (обновлено: 13:39 17.09.2021)
Арестович допустил возвращение Донбасса под контроль Киева военным путем
Советник офиса Зеленского Арестович допустил возвращение Донбасса Киевом военным путем