https://ria.ru/20210917/donbass-1750475490.html

Арестович допустил возвращение Донбасса под контроль Киева военным путем

Арестович допустил возвращение Донбасса под контроль Киева военным путем - РИА Новости, 17.09.2021

Арестович допустил возвращение Донбасса под контроль Киева военным путем

Советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович допустил возвращение... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:49

2021-09-17T10:49

2021-09-17T13:39

в мире

украина

киев

донбасс

алексей арестович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович допустил возвращение неподконтрольной Киеву части Донбасса военным путем."Мы не знаем, как будет деоккупирован (Донбасс. — Прим. ред.), мы готовимся к разным вариантам. Стратегия (власти. — Прим. ред.) заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант "Б" — это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую — военный путь", — заявил Арестович в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".Он озвучил один из сценариев, при котором, по его мнению, военный путь возможен: например, в случае болезни российского руководства."И у нас есть три-пять суток, чтобы решить вопрос. Может, и такой вариант будет когда-то", — подчеркнул Арестович.

https://ria.ru/20210916/ukraina-1750326475.html

украина

киев

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, донбасс, алексей арестович