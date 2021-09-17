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Украинцев предупредили о перспективе "физиологического выживания"
Украинцев предупредили о перспективе "физиологического выживания" - РИА Новости, 17.09.2021
Украинцев предупредили о перспективе "физиологического выживания"
Более 90 процентов всех расходов госбюджета Украины на 2022 год придется на защищенные статьи, денег на развитие практически не будет. С таким заявлением в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T02:32
2021-09-17T12:06
в мире
украина
ситуация на украине
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Более 90 процентов всех расходов госбюджета Украины на 2022 год придется на защищенные статьи, денег на развитие практически не будет. С таким заявлением в эфире телеканала "Укрлайф.тв" выступил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.Бюджет, констатировал Гаврилечко, остается "бюджетом физиологического выживания".Единственный способ изменить ситуацию в лучшую сторону и увеличить доходы основного финансового документа — развивать экономику, резюмировал эксперт.Парламент Украины 16 декабря 2020 года принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Покрывать дефицит бюджета приходится за счет заимствований.По состоянию на 30 июля 2021 года общий государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,514 триллиона гривен, или 92,52 миллиарда долларов. Это 258,31% по отношению к доходам общего фонда государственного бюджета Украины в 2021 году.Общие выплаты по государственному долгу в текущем году должны составить 64,42% от доходов украинского бюджета, или 627,05 миллиарда гривен (21,548 миллиарда долларов).
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в мире, украина, ситуация на украине
02:32 17.09.2021 (обновлено: 12:06 17.09.2021)
 
Украинцев предупредили о перспективе "физиологического выживания"

Экономист Гаврилечко: украинского бюджета хватит только для "физиологического выживания"

© Depositphotos / DmitrozaУкраинская гривна
Украинская гривна - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Depositphotos / Dmitroza
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Более 90 процентов всех расходов госбюджета Украины на 2022 год придется на защищенные статьи, денег на развитие практически не будет. С таким заявлением в эфире телеканала "Укрлайф.тв" выступил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

"Абсолютное большинство расходных статей бюджета, впрочем, как и в этом году, и в прошлом, — это статьи защищенные, то есть это исключительно то, на что нужно выделить деньги, без чего дальше жить просто не получится", — отметил он.

Бюджет, констатировал Гаврилечко, остается "бюджетом физиологического выживания".
Единственный способ изменить ситуацию в лучшую сторону и увеличить доходы основного финансового документа — развивать экономику, резюмировал эксперт.
Парламент Украины 16 декабря 2020 года принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Покрывать дефицит бюджета приходится за счет заимствований.
По состоянию на 30 июля 2021 года общий государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,514 триллиона гривен, или 92,52 миллиарда долларов. Это 258,31% по отношению к доходам общего фонда государственного бюджета Украины в 2021 году.
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Экономическая ситуация на Украине
Общие выплаты по государственному долгу в текущем году должны составить 64,42% от доходов украинского бюджета, или 627,05 миллиарда гривен (21,548 миллиарда долларов).
 
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