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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210917/buzova-1750566333.html
Директор Бузовой опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы
Директор Бузовой опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы - РИА Новости, 17.09.2021
Директор Бузовой опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы
Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богуславский в комментарии "Пятому каналу" опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы. Ранее стало известно, что в РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:44
2021-09-17T16:44
шоубиз
ольга бузова
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богуславский в комментарии "Пятому каналу" опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы. Ранее стало известно, что в Вологде и Череповце отменили выступления артистки.Богуславский добавил, что певицу регулярно обвиняют в том, что она не собирает полные залы, но это неправда.Ранее Бузова назвала формулу спеха своих песен.
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ольга бузова, знаменитости
16:44 17.09.2021
 

Директор Бузовой опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богуславский в комментарии "Пятому каналу" опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы. Ранее стало известно, что в Вологде и Череповце отменили выступления артистки.

"Сейчас продолжаются ковидные ограничения по посещениям мероприятий. В каждом городе они свои. Где-то можно заполнить только 50% зала. Из-за этого организаторам просто не выгодно приглашать артистов", – отметил Антон.

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Ольга Бузова
Богуславский добавил, что певицу регулярно обвиняют в том, что она не собирает полные залы, но это неправда.

"Все помнят аншлаговый концерт в "Крокус сити холл" на шоу "Принимай меня". Этот зал является очень показательным в индустрии по сборам", – заключил Антон.

Ранее Бузова назвала формулу спеха своих песен.
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