https://ria.ru/20210917/buzova-1750566333.html

Директор Бузовой опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы

Директор Бузовой опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы - РИА Новости, 17.09.2021

Директор Бузовой опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы

Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богуславский в комментарии "Пятому каналу" опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы. Ранее стало известно, что в РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:44

2021-09-17T16:44

2021-09-17T16:44

шоубиз

ольга бузова

знаменитости

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богуславский в комментарии "Пятому каналу" опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы. Ранее стало известно, что в Вологде и Череповце отменили выступления артистки.Богуславский добавил, что певицу регулярно обвиняют в том, что она не собирает полные залы, но это неправда.Ранее Бузова назвала формулу спеха своих песен.

https://ria.ru/20210915/buzova-1749895854.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова, знаменитости