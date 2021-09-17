https://ria.ru/20210917/buzova-1750566333.html
Директор Бузовой опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы
Директор Бузовой опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы - РИА Новости, 17.09.2021
Директор Бузовой опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы
Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богуславский в комментарии "Пятому каналу" опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы. Ранее стало известно, что в РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:44
2021-09-17T16:44
2021-09-17T16:44
шоубиз
ольга бузова
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737084385_0:283:2971:1954_1920x0_80_0_0_b1b64d24665cf201c4d2aaf93f67e5b4.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богуславский в комментарии "Пятому каналу" опроверг слухи об отсутствии спроса на концерты певицы. Ранее стало известно, что в Вологде и Череповце отменили выступления артистки.Богуславский добавил, что певицу регулярно обвиняют в том, что она не собирает полные залы, но это неправда.Ранее Бузова назвала формулу спеха своих песен.
https://ria.ru/20210915/buzova-1749895854.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737084385_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_64e656d8c84db3acefd50d2ac7af4e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга бузова, знаменитости