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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210915/buzova-1750223552.html
"Саундтреки ваших судеб": Бузова назвала формулу успеха своих песен
"Саундтреки ваших судеб": Бузова назвала формулу успеха своих песен - РИА Новости, 15.09.2021
"Саундтреки ваших судеб": Бузова назвала формулу успеха своих песен
Ольга Бузова в интервью РИА Новости объяснила, почему ее песни возглавляют хит-парады. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T23:21
2021-09-15T23:21
шоубиз
ольга бузова
музыка
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ольга Бузова в интервью РИА Новости объяснила, почему ее песни возглавляют хит-парады. "Я делаю музыку не для того, чтобы быть в тренде, любой материал — это гимны моей жизни. И часто они становятся и саундртеками ваших судеб. Мои песни расходятся на цитаты. Отчасти поэтому есть такое доверие аудитории. А в этом году пять лет моей сольной карьеры", – сказала певица. Ольга Бузова готовится к выпуску третьего альбома. Он получил название "Вот она я". В интервью РИА Новости певица назвала причину, почему записывала пластику три года. Кроме того, она рассказала, каким будет ее новое концертное шоу и почему она взяла с собой в Африку шерстяные носки и угги.
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ольга бузова, музыка
23:21 15.09.2021
 

"Саундтреки ваших судеб": Бузова назвала формулу успеха своих песен

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса, певица и телеведущая Ольга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
Актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ольга Бузова в интервью РИА Новости объяснила, почему ее песни возглавляют хит-парады.
"Я делаю музыку не для того, чтобы быть в тренде, любой материал — это гимны моей жизни. И часто они становятся и саундртеками ваших судеб. Мои песни расходятся на цитаты. Отчасти поэтому есть такое доверие аудитории. А в этом году пять лет моей сольной карьеры", – сказала певица.
Ольга Бузова готовится к выпуску третьего альбома. Он получил название "Вот она я". В интервью РИА Новости певица назвала причину, почему записывала пластику три года. Кроме того, она рассказала, каким будет ее новое концертное шоу и почему она взяла с собой в Африку шерстяные носки и угги.
Певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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ШоубизОльга БузоваМузыка
 
 
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