https://ria.ru/20210915/buzova-1750223552.html

"Саундтреки ваших судеб": Бузова назвала формулу успеха своих песен

"Саундтреки ваших судеб": Бузова назвала формулу успеха своих песен - РИА Новости, 15.09.2021

"Саундтреки ваших судеб": Бузова назвала формулу успеха своих песен

Ольга Бузова в интервью РИА Новости объяснила, почему ее песни возглавляют хит-парады. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T23:21

2021-09-15T23:21

2021-09-15T23:21

шоубиз

ольга бузова

музыка

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ольга Бузова в интервью РИА Новости объяснила, почему ее песни возглавляют хит-парады. "Я делаю музыку не для того, чтобы быть в тренде, любой материал — это гимны моей жизни. И часто они становятся и саундртеками ваших судеб. Мои песни расходятся на цитаты. Отчасти поэтому есть такое доверие аудитории. А в этом году пять лет моей сольной карьеры", – сказала певица. Ольга Бузова готовится к выпуску третьего альбома. Он получил название "Вот она я". В интервью РИА Новости певица назвала причину, почему записывала пластику три года. Кроме того, она рассказала, каким будет ее новое концертное шоу и почему она взяла с собой в Африку шерстяные носки и угги.

https://ria.ru/20210915/buzova-1749895854.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова, музыка