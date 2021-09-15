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"Саундтреки ваших судеб": Бузова назвала формулу успеха своих песен
"Саундтреки ваших судеб": Бузова назвала формулу успеха своих песен - РИА Новости, 15.09.2021
"Саундтреки ваших судеб": Бузова назвала формулу успеха своих песен
Ольга Бузова в интервью РИА Новости объяснила, почему ее песни возглавляют хит-парады. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T23:21
2021-09-15T23:21
2021-09-15T23:21
шоубиз
ольга бузова
музыка
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ольга Бузова в интервью РИА Новости объяснила, почему ее песни возглавляют хит-парады. "Я делаю музыку не для того, чтобы быть в тренде, любой материал — это гимны моей жизни. И часто они становятся и саундртеками ваших судеб. Мои песни расходятся на цитаты. Отчасти поэтому есть такое доверие аудитории. А в этом году пять лет моей сольной карьеры", – сказала певица. Ольга Бузова готовится к выпуску третьего альбома. Он получил название "Вот она я". В интервью РИА Новости певица назвала причину, почему записывала пластику три года. Кроме того, она рассказала, каким будет ее новое концертное шоу и почему она взяла с собой в Африку шерстяные носки и угги.
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ольга бузова, музыка
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ольга Бузова в интервью РИА Новости объяснила, почему ее песни возглавляют хит-парады.
"Я делаю музыку не для того, чтобы быть в тренде, любой материал — это гимны моей жизни. И часто они становятся и саундртеками ваших судеб. Мои песни расходятся на цитаты. Отчасти поэтому есть такое доверие аудитории. А в этом году пять лет моей сольной карьеры", – сказала певица.
Ольга Бузова готовится к выпуску третьего альбома. Он получил название "Вот она я". В интервью РИА Новости певица назвала причину, почему записывала пластику три года. Кроме того, она рассказала, каким будет ее новое концертное шоу и почему она взяла с собой в Африку шерстяные носки и угги.