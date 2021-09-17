https://ria.ru/20210917/bombardirovschik-1750546026.html

Модернизированный Ту-160 выполнил новый полет

Модернизированный Ту-160 выполнил новый полет - РИА Новости, 17.09.2021

Модернизированный Ту-160 выполнил новый полет

Второй модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 выполнил в пятницу новый полет в рамках продолжающихся летных испытаний, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:23

2021-09-17T15:23

2021-09-17T15:23

безопасность

сергей чемезов

нато

ростех

ту-160

кб туполев

россия

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Второй модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 выполнил в пятницу новый полет в рамках продолжающихся летных испытаний, сообщили журналистам в пресс-службе "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).Как отметили в корпорации, в пятницу Казанский авиационный завод из Горбунова (входит в ОАК корпорации "Ростех") посетил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов."Глава госкорпорации "Ростех" присутствовал во время очередного полета второго модернизированного Ту-160 с новыми двигателями по программе летных испытаний", - сообщили в ОАК.Чемезов также ознакомился на предприятии с ходом выполнения государственного оборонного заказа и техперевооружения производства.На Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", ОАК) после 10-летнего перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160. Внешне новый самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32.В январе 2018 года был подписан госконтракт между Минобороны РФ и компанией "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М, он предусматривает создание 10 самолетов стоимостью 15 миллиардов рублей каждый. В Минобороны РФ заявляли о планах заказать 50 таких машин.Способный нести ядерное оружие Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736895840.html

https://ria.ru/20210411/pakda-1727420886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сергей чемезов, нато, ростех, ту-160, кб туполев, россия