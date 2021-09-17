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Модернизированный Ту-160 выполнил новый полет
Модернизированный Ту-160 выполнил новый полет - РИА Новости, 17.09.2021
Модернизированный Ту-160 выполнил новый полет
Второй модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 выполнил в пятницу новый полет в рамках продолжающихся летных испытаний, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:23
2021-09-17T15:23
безопасность
сергей чемезов
нато
ростех
ту-160
кб туполев
россия
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Второй модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 выполнил в пятницу новый полет в рамках продолжающихся летных испытаний, сообщили журналистам в пресс-службе "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).Как отметили в корпорации, в пятницу Казанский авиационный завод из Горбунова (входит в ОАК корпорации "Ростех") посетил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов."Глава госкорпорации "Ростех" присутствовал во время очередного полета второго модернизированного Ту-160 с новыми двигателями по программе летных испытаний", - сообщили в ОАК.Чемезов также ознакомился на предприятии с ходом выполнения государственного оборонного заказа и техперевооружения производства.На Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", ОАК) после 10-летнего перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160. Внешне новый самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32.В январе 2018 года был подписан госконтракт между Минобороны РФ и компанией "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М, он предусматривает создание 10 самолетов стоимостью 15 миллиардов рублей каждый. В Минобороны РФ заявляли о планах заказать 50 таких машин.Способный нести ядерное оружие Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack.
https://ria.ru/20210613/bayden-1736895840.html
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безопасность, сергей чемезов, нато, ростех, ту-160, кб туполев, россия
15:23 17.09.2021
 
Модернизированный Ту-160 выполнил новый полет

Второй модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 выполнил новый полет

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический ракетоносец Ту-160 начинает плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей
Стратегический ракетоносец Ту-160 начинает плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Второй модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 выполнил в пятницу новый полет в рамках продолжающихся летных испытаний, сообщили журналистам в пресс-службе "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).
Как отметили в корпорации, в пятницу Казанский авиационный завод из Горбунова (входит в ОАК корпорации "Ростех") посетил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Глава госкорпорации "Ростех" присутствовал во время очередного полета второго модернизированного Ту-160 с новыми двигателями по программе летных испытаний", - сообщили в ОАК.
Чемезов также ознакомился на предприятии с ходом выполнения государственного оборонного заказа и техперевооружения производства.
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На Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", ОАК) после 10-летнего перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160. Внешне новый самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32.
В январе 2018 года был подписан госконтракт между Минобороны РФ и компанией "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М, он предусматривает создание 10 самолетов стоимостью 15 миллиардов рублей каждый. В Минобороны РФ заявляли о планах заказать 50 таких машин.
Способный нести ядерное оружие Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack.
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