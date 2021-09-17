https://ria.ru/20210917/blokirovka-1750537271.html

Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта МГИК

Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта МГИК - РИА Новости, 17.09.2021

Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта МГИК

Роскомнадзор требует от Twitter объяснить причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома, эти действия расцениваются как вмешательство в выборы, сообщается на... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:41

2021-09-17T14:41

2021-09-17T14:49

выборы в государственную думу

в мире

twitter

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

мосгоризбирком

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Роскомнадзор требует от Twitter объяснить причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома, эти действия расцениваются как вмешательство в выборы, сообщается на сайте ведомства.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что официальный аккаунт Московской городской избирательной комиссии в Twitter якобы заблокирован. В Мосгоризбиркоме РИА Новости сообщили, что в Twitter заблокирован старый, недействующий аккаунт, актуальный работает."Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства компании Twitter Inc с требованием в максимально короткие сроки пояснить причины введения ограничений в отношении аккаунта Московской городской избирательной комиссии", - говорится в сообщении.В частности, в письме отмечается, что действия администрации Twitter расцениваются как иностранное вмешательство в проходящую в России избирательную кампанию по выборам депутатов законодательных органов государственной власти.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210826/twitter-1747340058.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мосгоризбирком