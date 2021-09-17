https://ria.ru/20210917/blokirovka-1750537271.html
Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта МГИК
Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта МГИК - РИА Новости, 17.09.2021
Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта МГИК
Роскомнадзор требует от Twitter объяснить причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома, эти действия расцениваются как вмешательство в выборы, сообщается на... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:41
2021-09-17T14:41
2021-09-17T14:49
выборы в государственную думу
в мире
twitter
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мосгоризбирком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:55:1201:730_1920x0_80_0_0_4ad0dfe85d0055494f1ca1515d5a6a28.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Роскомнадзор требует от Twitter объяснить причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома, эти действия расцениваются как вмешательство в выборы, сообщается на сайте ведомства.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что официальный аккаунт Московской городской избирательной комиссии в Twitter якобы заблокирован. В Мосгоризбиркоме РИА Новости сообщили, что в Twitter заблокирован старый, недействующий аккаунт, актуальный работает."Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства компании Twitter Inc с требованием в максимально короткие сроки пояснить причины введения ограничений в отношении аккаунта Московской городской избирательной комиссии", - говорится в сообщении.В частности, в письме отмечается, что действия администрации Twitter расцениваются как иностранное вмешательство в проходящую в России избирательную кампанию по выборам депутатов законодательных органов государственной власти.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210826/twitter-1747340058.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_ece2d1e532b82b90a29f84d48d7212f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мосгоризбирком
14:41 17.09.2021 (обновлено: 14:49 17.09.2021)
Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта МГИК
Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить причины блокировки аккаунта Мосгоризбиркома