https://ria.ru/20210917/blokirovka-1750532507.html
RT обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за блокировки аккаунта Redfish
RT обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за блокировки аккаунта Redfish - РИА Новости, 17.09.2021
RT обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за блокировки аккаунта Redfish
Телеканал RT обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры, чтобы прекратить цензуру со стороны Facebook. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:22
2021-09-17T14:22
2021-09-17T15:18
общество
технологии
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
facebook
россия
сша
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735403134_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_c7f3c6c2fe195f0b833906a2b7185dd7.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Телеканал RT обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры, чтобы прекратить цензуру со стороны Facebook.О блокировке страницы проекта RT Redfish, где было более 400 тысяч подписчиков, накануне сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян."Мы просим признать Facebook причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации и принять меры против проводимой им цензуры", — говорится в Telegram-канале RT.В публикации также напомнили, что весной Facebook удалял страницу за антифашистские публикации с историческими фотографиями, но после требований Роскомнадзора вернул ее с некоторыми ограничениями: страница больше не могла появляться в рекомендациях.В аккаунте Redfish размещены посты с видео полицейского произвола в США, историческая подборка плакатов СССР о празднике 8 Марта, сообщение о предполагаемых связях королевской семьи Великобритании с нацистами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210502/sotsseti-1730905550.html
россия
сша
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735403134_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_16fee9afcececee1b11ada13a86d97d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, россия, сша, ссср, маргарита симоньян, telegram (приложение), телеканал rt
14:22 17.09.2021 (обновлено: 15:18 17.09.2021)
RT обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за блокировки аккаунта Redfish
RT попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор принять меры против цензуры Facebook