https://ria.ru/20210917/blokirovka-1750532507.html

RT обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за блокировки аккаунта Redfish

RT обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за блокировки аккаунта Redfish - РИА Новости, 17.09.2021

RT обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за блокировки аккаунта Redfish

Телеканал RT обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры, чтобы прекратить цензуру со стороны Facebook. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:22

2021-09-17T14:22

2021-09-17T15:18

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Телеканал RT обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры, чтобы прекратить цензуру со стороны Facebook.О блокировке страницы проекта RT Redfish, где было более 400 тысяч подписчиков, накануне сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян."Мы просим признать Facebook причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации и принять меры против проводимой им цензуры", — говорится в Telegram-канале RT.В публикации также напомнили, что весной Facebook удалял страницу за антифашистские публикации с историческими фотографиями, но после требований Роскомнадзора вернул ее с некоторыми ограничениями: страница больше не могла появляться в рекомендациях.В аккаунте Redfish размещены посты с видео полицейского произвола в США, историческая подборка плакатов СССР о празднике 8 Марта, сообщение о предполагаемых связях королевской семьи Великобритании с нацистами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/sotsseti-1730905550.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, россия, сша, ссср, маргарита симоньян, telegram (приложение), телеканал rt