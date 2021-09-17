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RT обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за блокировки аккаунта Redfish
RT обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за блокировки аккаунта Redfish - РИА Новости, 17.09.2021
RT обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за блокировки аккаунта Redfish
Телеканал RT обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры, чтобы прекратить цензуру со стороны Facebook. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:22
2021-09-17T15:18
общество
технологии
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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россия
сша
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Телеканал RT обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры, чтобы прекратить цензуру со стороны Facebook.О блокировке страницы проекта RT Redfish, где было более 400 тысяч подписчиков, накануне сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян."Мы просим признать Facebook причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации и принять меры против проводимой им цензуры", — говорится в Telegram-канале RT.В публикации также напомнили, что весной Facebook удалял страницу за антифашистские публикации с историческими фотографиями, но после требований Роскомнадзора вернул ее с некоторыми ограничениями: страница больше не могла появляться в рекомендациях.В аккаунте Redfish размещены посты с видео полицейского произвола в США, историческая подборка плакатов СССР о празднике 8 Марта, сообщение о предполагаемых связях королевской семьи Великобритании с нацистами.
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общество, технологии, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, россия, сша, ссср, маргарита симоньян, telegram (приложение), телеканал rt
14:22 17.09.2021 (обновлено: 15:18 17.09.2021)
 
RT обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за блокировки аккаунта Redfish

RT попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор принять меры против цензуры Facebook

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки на стенде телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме- 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Девушки на стенде телеканала RT на Петербургском международном экономическом форуме- 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Телеканал RT обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры, чтобы прекратить цензуру со стороны Facebook.
О блокировке страницы проекта RT Redfish, где было более 400 тысяч подписчиков, накануне сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
"Мы просим признать Facebook причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации и принять меры против проводимой им цензуры", — говорится в Telegram-канале RT.
В публикации также напомнили, что весной Facebook удалял страницу за антифашистские публикации с историческими фотографиями, но после требований Роскомнадзора вернул ее с некоторыми ограничениями: страница больше не могла появляться в рекомендациях.
В аккаунте Redfish размещены посты с видео полицейского произвола в США, историческая подборка плакатов СССР о празднике 8 Марта, сообщение о предполагаемых связях королевской семьи Великобритании с нацистами.
Приложение социальной сети Facebook в телефоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 12:55В мире
Facebook объяснил блокировку страницы проекта RT Redfish
 
ОбществоТехнологииГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)FacebookРоссияСШАСССРМаргарита СимоньянTelegram (приложение)Телеканал RT
 
 
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