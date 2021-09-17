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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210917/bespilotnik-1750622350.html
Пентагон назвал атаку беспилотника по Кабулу "ошибкой"
Пентагон назвал атаку беспилотника по Кабулу "ошибкой" - РИА Новости, 17.09.2021
Пентагон назвал атаку беспилотника по Кабулу "ошибкой"
В результате атаки беспилотника по Кабулу 29 августа погибло не менее десяти гражданских лиц, в том числе семь детей, выявило расследование Пентагона. Об этом... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T22:14
2021-09-17T23:53
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
министерство обороны сша
исламское государство
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ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. В результате атаки беспилотника по Кабулу 29 августа погибло не менее десяти гражданских лиц, в том числе семь детей, выявило расследование Пентагона. Об этом заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.В оборонном ведомстве признали маловероятным, что при ударе удалось ликвидировать лиц, связанных с террористической группировкой "Исламское государство"*."Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб &lt;…&gt;. Это была ошибка, и я приношу свои искренние извинения", — сказал военный.Он подчеркнул, что несет полную ответственность за случившееся "и его трагический исход".В августе на фоне вывода из Афганистана американского контингента боевики "Талибана"* захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.Беспилотник США 29 августа нанес удар по автомобилю в Кабуле. Как утверждали американские военные, он перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу аэропорту. В сентябре пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби говорил, что Вашингтон не сомневается в правильности решения об авиаударе. При этом военные не комментировали сообщения о большом числе жертв среди мирного населения, ссылаясь на необходимость завершения внутриведомственных проверок.Позднее издание New York Times написало, что целью атаки мог ошибочно оказаться не террорист, а сотрудник американской НКО, который просил убежища в США,* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210831/afganistan-1747996224.html
https://ria.ru/20210917/putin-1750521826.html
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в мире, сша, кабул (город), министерство обороны сша, исламское государство
22:14 17.09.2021 (обновлено: 23:53 17.09.2021)
 
Пентагон назвал атаку беспилотника по Кабулу "ошибкой"

Представитель Пентагона: удар беспилотника США по Кабулу стал "ошибкой"

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Charles Dharapak
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен — РИА Новости. В результате атаки беспилотника по Кабулу 29 августа погибло не менее десяти гражданских лиц, в том числе семь детей, выявило расследование Пентагона. Об этом заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.
В оборонном ведомстве признали маловероятным, что при ударе удалось ликвидировать лиц, связанных с террористической группировкой "Исламское государство"*.
"Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб <…>. Это была ошибка, и я приношу свои искренние извинения", — сказал военный.
Он подчеркнул, что несет полную ответственность за случившееся "и его трагический исход".
Последствия американского ракетного удара в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 14:44Захват власти в Афганистане талибами
Погибший при ударе США афганец сотрудничал с американцами, заявил его брат
В августе на фоне вывода из Афганистана американского контингента боевики "Талибана"* захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.
Беспилотник США 29 августа нанес удар по автомобилю в Кабуле. Как утверждали американские военные, он перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу аэропорту. В сентябре пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби говорил, что Вашингтон не сомневается в правильности решения об авиаударе. При этом военные не комментировали сообщения о большом числе жертв среди мирного населения, ссылаясь на необходимость завершения внутриведомственных проверок.
Позднее издание New York Times написало, что целью атаки мог ошибочно оказаться не террорист, а сотрудник американской НКО, который просил убежища в США,
* Террористическая организация, запрещена в России
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 13:35
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