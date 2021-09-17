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В Бельгии пациентов предлагают лечить от стресса в музеях

В Бельгии пациентов предлагают лечить от стресса в музеях - РИА Новости, 17.09.2021

В Бельгии пациентов предлагают лечить от стресса в музеях

В качестве эксперимента пациентам одной из больниц Бельгии начали прописывать посещение музеев, сообщает "Европульс". РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:58

2021-09-17T13:58

2021-09-17T15:36

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В качестве эксперимента пациентам одной из больниц Бельгии начали прописывать посещение музеев, сообщает "Европульс".Бесплатные билеты пациенты получают в качестве дополнительной терапии, если они лечатся от хронического стресса. По мнению врачей, произведения искусства могут значительно улучшить самочувствие.Принимать таких гостей согласились пять институций, в числе которых музеи современного искусства и моды.Идея бороться со стрессом с помощью искусства появилась в Канаде. Опят коллег из этой страны бельгийцы решили использовать первыми в Европе.Врачи будут следить за состоянием пациентов, которым прописали "музейную терапию", до 2022 года. Если новый метод лечения покажет свою эффективность, то программу расширят и будут использовать в больницах по всей стране.

https://ria.ru/20210903/argentina-1748338340.html

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