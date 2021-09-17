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Бастрыкин поручил проверить случаи кибератак на голосование из-за рубежа
Бастрыкин поручил проверить случаи кибератак на голосование из-за рубежа - РИА Новости, 17.09.2021
Бастрыкин поручил проверить случаи кибератак на голосование из-за рубежа
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по фактам кибератак из-за рубежа на инфраструктуру электронного... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T20:01
2021-09-17T20:01
2021-09-17T20:11
выборы в государственную думу
следственный комитет россии (ск рф)
выборы в государственную думу
кибератаки
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александр бастрыкин
светлана петренко
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по фактам кибератак из-за рубежа на инфраструктуру электронного голосования в РФ, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Она отметила, что в пятницу на московскую систему электронного голосования и на портал "Независимый общественный мониторинг" совершены кибератаки из-за рубежа, что привело к временным задержкам доступа к соответствующим онлайн-ресурсам."Председатель СК РФ поручил ГСУ СК РФ организовать по данному факту процессуальную проверку с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий", - сказала Петренко.Ранее замруководителя Общественного штаба, председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух сообщил РИА Новости, что атаки на сайты онлайн-голосования в Москве отражены, после этого системы защиты усилили.
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следственный комитет россии (ск рф), выборы в государственную думу, кибератаки, россия, москва, александр бастрыкин, светлана петренко, илья массух
20:01 17.09.2021 (обновлено: 20:11 17.09.2021)
Бастрыкин поручил проверить случаи кибератак на голосование из-за рубежа
Глава СК Бастрыкин поручил проверить информацию о кибератаках на голосование из-за рубежа