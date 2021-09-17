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В Москве заявили о DDoS-атаках на портал дистанционного голосования

В Москве заявили о DDoS-атаках на портал дистанционного голосования - РИА Новости, 17.09.2021

В Москве заявили о DDoS-атаках на портал дистанционного голосования

Небольшие DDoS-атаки идут на электронное голосование в Москве, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:13

2021-09-17T10:13

2021-09-17T12:08

выборы в государственную думу

москва

алексей венедиктов (журналист)

политика

госдума рф

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Небольшие DDoS-атаки идут на электронное голосование в Москве, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов."У нас одновременно идут DDoS-атаки, может быть, не очень огромные, но, тем не менее, фронтальные", - сказал Венедиктов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, алексей венедиктов (журналист), политика, госдума рф