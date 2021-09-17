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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/ataki-1750465489.html
В Москве заявили о DDoS-атаках на портал дистанционного голосования
В Москве заявили о DDoS-атаках на портал дистанционного голосования - РИА Новости, 17.09.2021
В Москве заявили о DDoS-атаках на портал дистанционного голосования
Небольшие DDoS-атаки идут на электронное голосование в Москве, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:13
2021-09-17T12:08
выборы в государственную думу
москва
алексей венедиктов (журналист)
политика
госдума рф
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Небольшие DDoS-атаки идут на электронное голосование в Москве, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов."У нас одновременно идут DDoS-атаки, может быть, не очень огромные, но, тем не менее, фронтальные", - сказал Венедиктов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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москва, алексей венедиктов (журналист), политика, госдума рф
10:13 17.09.2021 (обновлено: 12:08 17.09.2021)
 
В Москве заявили о DDoS-атаках на портал дистанционного голосования

Глава штаба наблюдателей Венедиктов: в Москве идут DDoS-атаки на портал онлайн-голосования

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБаннер с символикой выборов в Госдуму
Баннер с символикой выборов в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Небольшие DDoS-атаки идут на электронное голосование в Москве, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.
"У нас одновременно идут DDoS-атаки, может быть, не очень огромные, но, тем не менее, фронтальные", - сказал Венедиктов.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуМоскваАлексей Венедиктов (журналист)ПолитикаГосдума РФ
 
 
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