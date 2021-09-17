https://ria.ru/20210917/ataka-1750503212.html

DDoS-атаки привели к задержке работы сервиса по наблюдению за голосованием

DDoS-атаки привели к задержке работы сервиса по наблюдению за голосованием - РИА Новости, 17.09.2021

DDoS-атаки привели к задержке работы сервиса по наблюдению за голосованием

Задержка работы сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в Москве связана с DDOS-атаками, однако на их запись в блокчейн это не влияет, сообщается в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:40

2021-09-17T12:40

2021-09-17T12:57

выборы в государственную думу

москва

политика

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Задержка работы сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в Москве связана с DDOS-атаками, однако на их запись в блокчейн это не влияет, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве."В работе обзервера — сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием – наблюдается временная задержка. Статистика по электронному голосованию загружается в сервис с опозданием. Задержка связана с тем, что на обзервер были совершены DDOS-атаки (44 атаки за последний час)", - говорится в сообщении.В штабе подчеркнули, что запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев. В этом смогли удостовериться IT-специалисты, подключенные к ноде наблюдателя – части блокчейна, которая в режиме реального времени отображает все происходящее в нем.Кроме того, за работой системы онлайн-голосования постоянно следят IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию."Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах", - отметили в штабе.Онлайн-голосование началось в Москве 17 сентября в 8.00. Оно будет идти без перерыва и завершится 19 сентября в 20.00. Москвичи смогут отдать свой голос на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет муниципальных депутатов района Щукино. Голосовать электронно могут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru, которые подали заявление на участие в нем и успешно прошли проверку ЦИК России и других ведомств.

https://ria.ru/20210917/yavka-1750505551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, политика