https://ria.ru/20210917/ataka-1750503212.html
DDoS-атаки привели к задержке работы сервиса по наблюдению за голосованием
DDoS-атаки привели к задержке работы сервиса по наблюдению за голосованием - РИА Новости, 17.09.2021
DDoS-атаки привели к задержке работы сервиса по наблюдению за голосованием
Задержка работы сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в Москве связана с DDOS-атаками, однако на их запись в блокчейн это не влияет, сообщается в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:40
2021-09-17T12:40
2021-09-17T12:57
выборы в государственную думу
москва
политика
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Задержка работы сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в Москве связана с DDOS-атаками, однако на их запись в блокчейн это не влияет, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве."В работе обзервера — сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием – наблюдается временная задержка. Статистика по электронному голосованию загружается в сервис с опозданием. Задержка связана с тем, что на обзервер были совершены DDOS-атаки (44 атаки за последний час)", - говорится в сообщении.В штабе подчеркнули, что запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев. В этом смогли удостовериться IT-специалисты, подключенные к ноде наблюдателя – части блокчейна, которая в режиме реального времени отображает все происходящее в нем.Кроме того, за работой системы онлайн-голосования постоянно следят IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию."Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах", - отметили в штабе.Онлайн-голосование началось в Москве 17 сентября в 8.00. Оно будет идти без перерыва и завершится 19 сентября в 20.00. Москвичи смогут отдать свой голос на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет муниципальных депутатов района Щукино. Голосовать электронно могут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru, которые подали заявление на участие в нем и успешно прошли проверку ЦИК России и других ведомств.
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РИА Новости
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москва, политика
12:40 17.09.2021 (обновлено: 12:57 17.09.2021)
DDoS-атаки привели к задержке работы сервиса по наблюдению за голосованием
DDoS-атаки привели к задержке работы сервиса по наблюдению за голосованием в Москве
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Задержка работы сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в Москве
связана с DDOS-атаками, однако на их запись в блокчейн это не влияет, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
"В работе обзервера — сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием – наблюдается временная задержка. Статистика по электронному голосованию загружается в сервис с опозданием. Задержка связана с тем, что на обзервер были совершены DDOS-атаки (44 атаки за последний час)", - говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев. В этом смогли удостовериться IT-специалисты, подключенные к ноде наблюдателя – части блокчейна, которая в режиме реального времени отображает все происходящее в нем.
Кроме того, за работой системы онлайн-голосования постоянно следят IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию.
"Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах", - отметили в штабе.
Онлайн-голосование началось в Москве 17 сентября в 8.00. Оно будет идти без перерыва и завершится 19 сентября в 20.00. Москвичи смогут отдать свой голос на выборах в Госдуму
, Мосгордуму
и совет муниципальных депутатов района Щукино. Голосовать электронно могут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru, которые подали заявление на участие в нем и успешно прошли проверку ЦИК России
и других ведомств.