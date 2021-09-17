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На Украине планируют утвердить крымскотатарский алфавит на основе латиницы
На Украине планируют утвердить крымскотатарский алфавит на основе латиницы - РИА Новости, 17.09.2021
На Украине планируют утвердить крымскотатарский алфавит на основе латиницы
Правительство Украины планирует утвердить алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы, сообщила пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T18:39
2021-09-17T18:39
2021-09-17T18:39
в мире
украина
алексей резников
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КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Правительство Украины планирует утвердить алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы, сообщила пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины."Шестнадцатого сентября 2021 года на заседании под председательством вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова правительственный комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, социальной политике и делам ветеранов поддержал проект постановления кабинета министров Украины "Об утверждении алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики", - сообщается в сообщении.Резников пояснил, что окончательное решение в этом вопросе примет правительство. "Но сегодня мы сделали важный шаг, чтобы создать лучшие условия для сохранения и развития крымскотатарского языка. Это составляющая системной работы, которая началась в прошлом году. Крымскотатарский народ 30 лет назад решил изменить графику алфавита, поскольку латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков. Этот путь уже прошли Азербайджан, Туркменистан. Узбекистан параллельно использует две графики, в Казахстане продолжается переход на латиницу. Сегодня латинская графика позволяет лучше интегрироваться в цифровые платформы", - цитирует Резникова пресс-служба. Он считает, что это будет способствовать росту интереса к крымскотатарскому языку среди украинцев.Предложенный вариант алфавита состоит из 31 буквы.
https://ria.ru/20210912/pushkov-1749746404.html
https://ria.ru/20210913/krym-1749805099.html
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в мире, украина, алексей резников
На Украине планируют утвердить крымскотатарский алфавит на основе латиницы
Кабмин Украины рассмотрит проект крымскотатарского алфавита на основе латиницы