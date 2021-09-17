В Москве при участии фондов помощи животным проходит акция "В добрые руки"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий"Московские сезоны"Наталья Рудова на акции "В добрые руки"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий"Московские сезоны"
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Москве на Тверском бульваре с 10 по 19 сентября проходит акция помощи бездомным животным "В добрые руки", организованная при поддержке правительства Москвы. Во время мероприятия можно познакомиться с животными и взять их в семью, а также принять участие в развивающих лекториях вместе со своими питомцами.
Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, в акции принимают участие фонды помощи животным: "Рэй", "Лапа дружбы", "Собаки, которые любят", "Котодетки" и другие.
По ее словам, мероприятие доступно для москвичей всех возрастов. Оно объединит тех, у кого уже есть питомец, и тех, кто только планирует его завести, горожан и волонтеров, неравнодушных к проблеме бездомных животных.
"Специалисты и волонтеры проведут для посетителей лекции по зоопсихологии, воспитанию домашних любимцев и уходу за ними", — рассказала Наталья Сергунина.
Акцию уже поддержали известные актеры, спортсмены и блогеры. Среди посетителей в пятницу были Ирина Слуцкая, Виктория Лопырева, Наталья Рудова, Алиса Гребенщикова и другие звезды.
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"Ирина Слуцкая на акции "В добрые руки"
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Ирина Слуцкая на акции "В добрые руки"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Виктория Лопырева на акции "В добрые руки"
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Виктория Лопырева на акции "В добрые руки"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий"Московские сезоны"Наталья Рудова на акции "В добрые руки"
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Наталья Рудова на акции "В добрые руки"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий"Московские сезоны"
1 из 3
Ирина Слуцкая на акции "В добрые руки"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
2 из 3
Виктория Лопырева на акции "В добрые руки"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
3 из 3
Наталья Рудова на акции "В добрые руки"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий"Московские сезоны"
Площадки акции "В добрые руки" с лекториями, кинологическим и ветеринарным пунктами, зоной знакомства с животными, благотворительным пунктом и ярмаркой аксессуаров для питомцев будут открыты до 19 сентября ежедневно с 11:00 до 19:00.
Лекторий будет работать для всех желающих с 15:00 до 19:00 в будние дни, с 12:00 до 19:00 по выходным, а занятия с кинологом пройдут по будням с 15:00 до 19:00, в выходные — с 14:00 до 19:00.
В зоне груминга домашним любимцам сделают экспресс-укладку или процедуру по уходу. Кроме того, для четвероногих подготовили полосу препятствий и другие развлечения.
Также на бульваре будет работать ветеринарный спецавтомобиль столичного Комитета ветеринарии, в котором специалисты будут консультировать по правильному содержанию и кормлению животных, проводить клинический осмотр и делать УЗИ и бесплатно вакцинировать животных от бешенства.