https://ria.ru/20210917/aktsiya-1750598658.html

В Москве при участии фондов помощи животным проходит акция "В добрые руки"

В Москве при участии фондов помощи животным проходит акция "В добрые руки" - РИА Новости, 17.09.2021

В Москве при участии фондов помощи животным проходит акция "В добрые руки"

В Москве на Тверском бульваре с 10 по 19 сентября проходит акция помощи бездомным животным "В добрые руки", организованная при поддержке правительства Москвы... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:06

2021-09-17T19:06

2021-09-17T19:06

животные

москва

правительство г. москвы

наталья сергунина

бездомные животные

собаки

кошки

благотворительность

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Москве на Тверском бульваре с 10 по 19 сентября проходит акция помощи бездомным животным "В добрые руки", организованная при поддержке правительства Москвы. Во время мероприятия можно познакомиться с животными и взять их в семью, а также принять участие в развивающих лекториях вместе со своими питомцами.Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, в акции принимают участие фонды помощи животным: "Рэй", "Лапа дружбы", "Собаки, которые любят", "Котодетки" и другие. По ее словам, мероприятие доступно для москвичей всех возрастов. Оно объединит тех, у кого уже есть питомец, и тех, кто только планирует его завести, горожан и волонтеров, неравнодушных к проблеме бездомных животных.Акцию уже поддержали известные актеры, спортсмены и блогеры. Среди посетителей в пятницу были Ирина Слуцкая, Виктория Лопырева, Наталья Рудова, Алиса Гребенщикова и другие звезды.Площадки акции "В добрые руки" с лекториями, кинологическим и ветеринарным пунктами, зоной знакомства с животными, благотворительным пунктом и ярмаркой аксессуаров для питомцев будут открыты до 19 сентября ежедневно с 11:00 до 19:00.Лекторий будет работать для всех желающих с 15:00 до 19:00 в будние дни, с 12:00 до 19:00 по выходным, а занятия с кинологом пройдут по будням с 15:00 до 19:00, в выходные — с 14:00 до 19:00.В зоне груминга домашним любимцам сделают экспресс-укладку или процедуру по уходу. Кроме того, для четвероногих подготовили полосу препятствий и другие развлечения.Также на бульваре будет работать ветеринарный спецавтомобиль столичного Комитета ветеринарии, в котором специалисты будут консультировать по правильному содержанию и кормлению животных, проводить клинический осмотр и делать УЗИ и бесплатно вакцинировать животных от бешенства.

https://ria.ru/20210901/zhivotnye-1748145377.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, москва, правительство г. москвы, наталья сергунина, бездомные животные, собаки, кошки, благотворительность