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В Москве при участии фондов помощи животным проходит акция "В добрые руки"
В Москве при участии фондов помощи животным проходит акция "В добрые руки" - РИА Новости, 17.09.2021
В Москве при участии фондов помощи животным проходит акция "В добрые руки"
В Москве на Тверском бульваре с 10 по 19 сентября проходит акция помощи бездомным животным "В добрые руки", организованная при поддержке правительства Москвы... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:06
2021-09-17T19:06
животные
москва
правительство г. москвы
наталья сергунина
бездомные животные
собаки
кошки
благотворительность
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Москве на Тверском бульваре с 10 по 19 сентября проходит акция помощи бездомным животным "В добрые руки", организованная при поддержке правительства Москвы. Во время мероприятия можно познакомиться с животными и взять их в семью, а также принять участие в развивающих лекториях вместе со своими питомцами.Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, в акции принимают участие фонды помощи животным: "Рэй", "Лапа дружбы", "Собаки, которые любят", "Котодетки" и другие. По ее словам, мероприятие доступно для москвичей всех возрастов. Оно объединит тех, у кого уже есть питомец, и тех, кто только планирует его завести, горожан и волонтеров, неравнодушных к проблеме бездомных животных.Акцию уже поддержали известные актеры, спортсмены и блогеры. Среди посетителей в пятницу были Ирина Слуцкая, Виктория Лопырева, Наталья Рудова, Алиса Гребенщикова и другие звезды.Площадки акции "В добрые руки" с лекториями, кинологическим и ветеринарным пунктами, зоной знакомства с животными, благотворительным пунктом и ярмаркой аксессуаров для питомцев будут открыты до 19 сентября ежедневно с 11:00 до 19:00.Лекторий будет работать для всех желающих с 15:00 до 19:00 в будние дни, с 12:00 до 19:00 по выходным, а занятия с кинологом пройдут по будням с 15:00 до 19:00, в выходные — с 14:00 до 19:00.В зоне груминга домашним любимцам сделают экспресс-укладку или процедуру по уходу. Кроме того, для четвероногих подготовили полосу препятствий и другие развлечения.Также на бульваре будет работать ветеринарный спецавтомобиль столичного Комитета ветеринарии, в котором специалисты будут консультировать по правильному содержанию и кормлению животных, проводить клинический осмотр и делать УЗИ и бесплатно вакцинировать животных от бешенства.
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животные, москва, правительство г. москвы, наталья сергунина, бездомные животные, собаки, кошки, благотворительность
19:06 17.09.2021
 

В Москве при участии фондов помощи животным проходит акция "В добрые руки"

© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий"Московские сезоны"Наталья Рудова на акции "В добрые руки"
Наталья Рудова на акции В добрые руки - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий"Московские сезоны"
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Москве на Тверском бульваре с 10 по 19 сентября проходит акция помощи бездомным животным "В добрые руки", организованная при поддержке правительства Москвы. Во время мероприятия можно познакомиться с животными и взять их в семью, а также принять участие в развивающих лекториях вместе со своими питомцами.
Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, в акции принимают участие фонды помощи животным: "Рэй", "Лапа дружбы", "Собаки, которые любят", "Котодетки" и другие.
По ее словам, мероприятие доступно для москвичей всех возрастов. Оно объединит тех, у кого уже есть питомец, и тех, кто только планирует его завести, горожан и волонтеров, неравнодушных к проблеме бездомных животных.
"Специалисты и волонтеры проведут для посетителей лекции по зоопсихологии, воспитанию домашних любимцев и уходу за ними", — рассказала Наталья Сергунина.
Акцию уже поддержали известные актеры, спортсмены и блогеры. Среди посетителей в пятницу были Ирина Слуцкая, Виктория Лопырева, Наталья Рудова, Алиса Гребенщикова и другие звезды.
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"Ирина Слуцкая на акции "В добрые руки"
Ирина Слуцкая на акции В добрые руки
1 из 3
Ирина Слуцкая на акции "В добрые руки"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Виктория Лопырева на акции "В добрые руки"
 Виктория Лопырева на акции В добрые руки
2 из 3
Виктория Лопырева на акции "В добрые руки"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий"Московские сезоны"Наталья Рудова на акции "В добрые руки"
Наталья Рудова на акции В добрые руки
3 из 3
Наталья Рудова на акции "В добрые руки"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий"Московские сезоны"
1 из 3
Ирина Слуцкая на акции "В добрые руки"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
2 из 3
Виктория Лопырева на акции "В добрые руки"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"
3 из 3
Наталья Рудова на акции "В добрые руки"
© Фото : Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий"Московские сезоны"
Площадки акции "В добрые руки" с лекториями, кинологическим и ветеринарным пунктами, зоной знакомства с животными, благотворительным пунктом и ярмаркой аксессуаров для питомцев будут открыты до 19 сентября ежедневно с 11:00 до 19:00.
Лекторий будет работать для всех желающих с 15:00 до 19:00 в будние дни, с 12:00 до 19:00 по выходным, а занятия с кинологом пройдут по будням с 15:00 до 19:00, в выходные — с 14:00 до 19:00.
В зоне груминга домашним любимцам сделают экспресс-укладку или процедуру по уходу. Кроме того, для четвероногих подготовили полосу препятствий и другие развлечения.
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Путин поддержал идею усовершенствовать подходы к помощи бездомным животным
Также на бульваре будет работать ветеринарный спецавтомобиль столичного Комитета ветеринарии, в котором специалисты будут консультировать по правильному содержанию и кормлению животных, проводить клинический осмотр и делать УЗИ и бесплатно вакцинировать животных от бешенства.
 
ЖивотныеМоскваПравительство г. МосквыНаталья Сергунинабездомные животныесобакикошкиБлаготворительность
 
 
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