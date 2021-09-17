https://ria.ru/20210917/akter-1750600363.html

Умер актер Шухрат Иргашев

Умер актер Шухрат Иргашев - РИА Новости, 17.09.2021

Умер актер Шухрат Иргашев

Киноактер, народный артист Узбекской ССР Шухрат Иргашев скончался на 77-м году жизни, сообщил в пятницу кинорежиссер Улугбек Юлдашев. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:06

2021-09-17T19:06

2021-09-17T21:21

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ТАШКЕНТ, 17 сен — РИА Новости. Киноактер, народный артист Узбекской ССР Шухрат Иргашев скончался на 77-м году жизни, сообщил в пятницу кинорежиссер Улугбек Юлдашев."Дорогие друзья, коллеги и поклонники кино, с нами больше нет народного артиста Узбекистана Шухрата Ибрагимовича Иргашева. Я от имени друзей и коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким Шухрата Ибрагимовича", — написал Юлдашев на своей странице в Facebook.Иргашев родился в Ташкенте 19 июня 1945 года. В 1968-м окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского, тогда же был зачислен в труппу Ташкентского русского драматического имени Максима Горького. Дебютировал в кино в 1966 году в фильме "Нежность" узбекского режиссера Эльера Ишмухамедова. В 1989-м был удостоен звания народного артиста УзССР.За свою творческую карьеру Иргашев снялся более чем в ста фильмах советского и российского производства. В последние годы участвовал в жюри ряда кинофестивалей в России. Среди его последних работ — роли в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой", в сериалах "На солнечной стороне улицы" и "Нюхач".

https://ria.ru/20210917/aktrisa-1750530867.html

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в мире, ссср, узбекистан, ташкент, узбекская сср, россия, культура