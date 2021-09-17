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Завершилась агитация на выборах в Госдуму
Завершилась агитация на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Завершилась агитация на выборах в Госдуму
Агитационный период для партий и кандидатов на выборах в Госдуму завершается в пятницу, следует из календарного плана ЦИК. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:45
2021-09-17T00:45
политика
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Агитационный период для партий и кандидатов на выборах в Госдуму завершается в пятницу, следует из календарного плана ЦИК.Согласно документу, агитационный период для политической партии продолжается со дня принятия политической партией решения о выдвижении федерального списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам и до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года.Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе федерального списка кандидатов, продолжается со дня представления в ЦИК России федерального списка кандидатов и до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года.Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, идет со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и длится до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года.Агитационный период для кандидата, выдвинутого политической партией, установлен документом со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в частях 1 и 4 статьи 43 Федерального закона 20-ФЗ, и до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года.Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях продолжалась с 21 августа до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
https://ria.ru/20210916/vybory-1750425712.html
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политика, госдума рф, яблоко, коммунисты россии
00:45 17.09.2021
 
Завершилась агитация на выборах в Госдуму

В России завершился агитационный период для партий и кандидатов на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкИнформационный плакат избирательной комиссии
Информационный плакат избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Агитационный период для партий и кандидатов на выборах в Госдуму завершается в пятницу, следует из календарного плана ЦИК.
Согласно документу, агитационный период для политической партии продолжается со дня принятия политической партией решения о выдвижении федерального списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам и до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года.
Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе федерального списка кандидатов, продолжается со дня представления в ЦИК России федерального списка кандидатов и до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года.
Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, идет со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и длится до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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В России начались выборы
Агитационный период для кандидата, выдвинутого политической партией, установлен документом со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в частях 1 и 4 статьи 43 Федерального закона 20-ФЗ, и до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года.
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях продолжалась с 21 августа до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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