https://ria.ru/20210917/agitatsiya-1750433364.html

Завершилась агитация на выборах в Госдуму

Завершилась агитация на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Завершилась агитация на выборах в Госдуму

Агитационный период для партий и кандидатов на выборах в Госдуму завершается в пятницу, следует из календарного плана ЦИК. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T00:45

2021-09-17T00:45

2021-09-17T00:45

политика

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Агитационный период для партий и кандидатов на выборах в Госдуму завершается в пятницу, следует из календарного плана ЦИК.Согласно документу, агитационный период для политической партии продолжается со дня принятия политической партией решения о выдвижении федерального списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам и до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года.Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе федерального списка кандидатов, продолжается со дня представления в ЦИК России федерального списка кандидатов и до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года.Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, идет со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и длится до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года.Агитационный период для кандидата, выдвинутого политической партией, установлен документом со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в частях 1 и 4 статьи 43 Федерального закона 20-ФЗ, и до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года.Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях продолжалась с 21 августа до 00.00 по местному времени 17 сентября 2021 года.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210916/vybory-1750425712.html

https://ria.ru/20210917/uchastki-1750431716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, яблоко, коммунисты россии