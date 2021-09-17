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Звезда "Игры престолов" станет врагом Мортиши Аддамс
Звезда "Игры престолов" станет врагом Мортиши Аддамс - РИА Новости, 17.09.2021
Звезда "Игры престолов" станет врагом Мортиши Аддамс
Гвендолин Кристи снимется в сериале "Уэнсдэй", ("Wednesday"), основанном на истории про "Семейку Аддамс", сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:28
2021-09-17T00:28
2021-09-17T09:07
культура
тим бертон
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гвендолин кристи
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Гвендолин Кристи снимется в сериале "Уэнсдэй", ("Wednesday"), основанном на истории про "Семейку Аддамс", сообщает The Hollywood Reporter. Режиссер ужастика — Тим Бертон. Проект расскажет об учебе Уэнсдей Аддамс в Академии Невермор. Девушке предстоит управлять своими экстрасенсорными способностями, а также прервать серию убийств и распутать сверхъестественную тайну, в которую 25 лет назад оказались втянуты ее родители — Мортиша и Гомес. Гвендолин Кристи стала известной благодаря роли Бриенны Тарт в "Игре престолов". В новом сериале она сыграет Лариссу Уимс, директора Академии Невермор, бывшую одноклассницу и врага мамы главной героини. Когда состоится премьера "Уэнсдей", пока неизвестно.
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тим бертон, игра престолов (сериал), новости культуры, кино и сериалы, гвендолин кристи