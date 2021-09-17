https://ria.ru/20210917/5g-1750591712.html

В Москве построили еще две пилотные зоны 5G

В Москве построили еще две пилотные зоны 5G - РИА Новости, 17.09.2021

В Москве построили еще две пилотные зоны 5G

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (мобильный оператор МТС) развернуло две пилотные зоны сети пятого поколения (5G) внутри новой штаб-квартиры "Сбера" и около офиса... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:20

2021-09-17T18:20

2021-09-17T18:20

экономика

технологии

москва

владимир евтушенков

мтс

афк "система"

россия

сбер

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (мобильный оператор МТС) развернуло две пилотные зоны сети пятого поколения (5G) внутри новой штаб-квартиры "Сбера" и около офиса компании в Москве, сообщает пресс-служба оператора."ПАО "МТС"… построила в Москве для "Сбера"… две пилотные зоны сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Первая зона развернута внутри новой штаб-квартиры "Сбера" на Кутузовском проспекте… и предназначена для пользователей 5G-совместимых смартфонов", - говорится в сообщении.Вторая пилотная зона 5G, как отмечает оператор, построена возле офиса компании на проспекте Андропова и "предназначена для тестирования беспроводных сервисов экосистемы "Сбера", включая беспилотные решения для транспорта"."Сбер" - наш ключевой партнер и клиент, для которого мы построили пилотную сеть общего пользования 5G, обеспечивающую не только доступ к скоростному мобильному интернету и сервисам "Сбера", но и возможности для исследований в сфере экосистемных решений", - отметил коммерческий директор бизнес-рынка МТС Андрей Зименков, слова которого приводятся в сообщении.Как указал Зименков, оператор рассчитывает, что сотрудничество в создании и эксплуатации сетей пятого поколения обогатит компании "новыми компетенциями во внедрении прорывных технологий", которые в будущем будут широко востребованы клиентами.В марте МТС объявил о запуске первой в России пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы. В сентябре число пилотных зон увеличилось до 19. Подключиться к сети 5G могут пользователи устройств, которые поддерживают сеть пятого поколения.МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании - 55,64% акций, доля эффективного участия - 50,017%).

https://ria.ru/20210902/5g-1748401537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, москва, владимир евтушенков, мтс, афк "система", россия, сбер