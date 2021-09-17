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В Москве построили еще две пилотные зоны 5G
В Москве построили еще две пилотные зоны 5G - РИА Новости, 17.09.2021
В Москве построили еще две пилотные зоны 5G
ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (мобильный оператор МТС) развернуло две пилотные зоны сети пятого поколения (5G) внутри новой штаб-квартиры "Сбера" и около офиса... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T18:20
2021-09-17T18:20
экономика
технологии
москва
владимир евтушенков
мтс
афк "система"
россия
сбер
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (мобильный оператор МТС) развернуло две пилотные зоны сети пятого поколения (5G) внутри новой штаб-квартиры "Сбера" и около офиса компании в Москве, сообщает пресс-служба оператора."ПАО "МТС"… построила в Москве для "Сбера"… две пилотные зоны сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Первая зона развернута внутри новой штаб-квартиры "Сбера" на Кутузовском проспекте… и предназначена для пользователей 5G-совместимых смартфонов", - говорится в сообщении.Вторая пилотная зона 5G, как отмечает оператор, построена возле офиса компании на проспекте Андропова и "предназначена для тестирования беспроводных сервисов экосистемы "Сбера", включая беспилотные решения для транспорта"."Сбер" - наш ключевой партнер и клиент, для которого мы построили пилотную сеть общего пользования 5G, обеспечивающую не только доступ к скоростному мобильному интернету и сервисам "Сбера", но и возможности для исследований в сфере экосистемных решений", - отметил коммерческий директор бизнес-рынка МТС Андрей Зименков, слова которого приводятся в сообщении.Как указал Зименков, оператор рассчитывает, что сотрудничество в создании и эксплуатации сетей пятого поколения обогатит компании "новыми компетенциями во внедрении прорывных технологий", которые в будущем будут широко востребованы клиентами.В марте МТС объявил о запуске первой в России пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы. В сентябре число пилотных зон увеличилось до 19. Подключиться к сети 5G могут пользователи устройств, которые поддерживают сеть пятого поколения.МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании - 55,64% акций, доля эффективного участия - 50,017%).
https://ria.ru/20210902/5g-1748401537.html
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экономика, технологии, москва, владимир евтушенков, мтс, афк "система", россия, сбер
18:20 17.09.2021
 
В Москве построили еще две пилотные зоны 5G

МТС развернул две пилотные зоны 5G внутри штаб-квартиры "Сбера" и около его офиса в Москве

© Depositphotos / nirutdps Сеть 5G
Сеть 5G - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Depositphotos / nirutdps
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (мобильный оператор МТС) развернуло две пилотные зоны сети пятого поколения (5G) внутри новой штаб-квартиры "Сбера" и около офиса компании в Москве, сообщает пресс-служба оператора.
"ПАО "МТС"… построила в Москве для "Сбера"… две пилотные зоны сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Первая зона развернута внутри новой штаб-квартиры "Сбера" на Кутузовском проспекте… и предназначена для пользователей 5G-совместимых смартфонов", - говорится в сообщении.
Вторая пилотная зона 5G, как отмечает оператор, построена возле офиса компании на проспекте Андропова и "предназначена для тестирования беспроводных сервисов экосистемы "Сбера", включая беспилотные решения для транспорта".
"Сбер" - наш ключевой партнер и клиент, для которого мы построили пилотную сеть общего пользования 5G, обеспечивающую не только доступ к скоростному мобильному интернету и сервисам "Сбера", но и возможности для исследований в сфере экосистемных решений", - отметил коммерческий директор бизнес-рынка МТС Андрей Зименков, слова которого приводятся в сообщении.
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Как указал Зименков, оператор рассчитывает, что сотрудничество в создании и эксплуатации сетей пятого поколения обогатит компании "новыми компетенциями во внедрении прорывных технологий", которые в будущем будут широко востребованы клиентами.
В марте МТС объявил о запуске первой в России пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы. В сентябре число пилотных зон увеличилось до 19. Подключиться к сети 5G могут пользователи устройств, которые поддерживают сеть пятого поколения.
МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании - 55,64% акций, доля эффективного участия - 50,017%).
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ЭкономикаТехнологииМоскваВладимир ЕвтушенковМТСАФК "Система"РоссияСбер
 
 
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