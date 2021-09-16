https://ria.ru/20210916/zeman-1750313002.html

Названа причина госпитализации президента Чехии

Названа причина госпитализации президента Чехии - РИА Новости, 16.09.2021

Названа причина госпитализации президента Чехии

Чешский президент Милош Земан был госпитализирован во вторник в связи с обезвоживанием и легким истощением, сообщил в четверг пресс-секретарь президента Иржи... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:54

2021-09-16T12:54

2021-09-16T12:54

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прага

здоровье - общество

милош земан

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ПРАГА, 16 сен – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан был госпитализирован во вторник в связи с обезвоживанием и легким истощением, сообщил в четверг пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.По данным чешских СМИ, Земан был во вторник экстренно госпитализирован в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, это подтвердила пресс-секретарь медучреждения Итка Зинке. Пресс-служба Пражского града до четверга никак не информировала о госпитализации Земана и ее причинах."Президент республики Милош Земан во вторник 14 сентября поступил в ЦВГ в Праге. Врачи провели тщательное медобследование президента – компьютерную томографию, сонографию и забор крови. Данное обследование не выявило никаких заболеваний или каких-то других проблем, которые могли бы угрожать жизни президента. Согласно выводам врачей, президент страдает от обезвоживания и легкого истощения", - говорится в сообщении пресс-секретаря, опубликованном на сайте Пражского града.По словам Овчачека, восстановительное пребывание Земана в ЦВГ в ближайшие дни будет завершено, на следующей неделе президент планирует нормальную рабочую программу.

https://ria.ru/20210915/zeman-1750210065.html

прага

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Кадры госпитализации президента Чехии Земана Коллеги, видео не очищено - риски по правам (!) 2021-09-16T12:54 true PT0M18S

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в мире, прага, здоровье - общество, милош земан