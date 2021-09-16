15:56 16.09.2021 (обновлено: 17:57 17.09.2021)
Стартовал прием заявок на экологические премии правительства Москвы
"Стартовал прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы. Принять участие могут образовательные учреждения, проектировщики, журналисты, общественные организации и бизнес-сообщество", - говорится в сообщении.
Отмечается, что премия в области охраны окружающей среды предусматривает четыре номинации: лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий, лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект, лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы и лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений.
"Премия за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий столицы проводится для студентов профильных вузов и проектных организаций. Для участия необходимо представить нереализованный проект благоустройства. Заявки принимаются с 16 сентября по 1 ноября 2021 года включительно на сайте премий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году в конкурсах участвовало 108 проектов.