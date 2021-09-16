https://ria.ru/20210916/zayavki-1750586413.html

Стартовал прием заявок на экологические премии правительства Москвы

Стартовал прием заявок на экологические премии правительства Москвы - РИА Новости, 17.09.2021

Стартовал прием заявок на экологические премии правительства Москвы

Прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы стартовал в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-16T15:56

2021-09-16T15:56

2021-09-17T17:57

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы стартовал в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что премия в области охраны окружающей среды предусматривает четыре номинации: лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий, лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект, лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы и лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений.Отмечается, что в 2020 году в конкурсах участвовало 108 проектов.

https://ria.ru/20210902/premiya-1748399007.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы